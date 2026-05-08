깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/8)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 8일 반도체 랠리와 메모리 사이클 변화 콘텐츠 제공했다.
- 애플 카메라 에어팟 양산 임박, 로켓랩 매출 서프라이즈로 시간 외 급등했다.
- 코인베이스 클라우드플레어 코어위브 등 실적 실망에 시간 외 급락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월8일 제공한 콘텐츠입니다.
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[AI의 종목 이야기] 코인베이스, 시간 외 6% 급락…매출 추가 감소 보고
[AI의 종목 이야기] 클라우드플레어, 시간 외 17% 급락…매출 전망 기대 미달
[AI의 종목 이야기] 코어위브, 시간 외 10% 급락…매출 전망 실망
[AI의 종목 이야기] 아이렌, 엔비디아 투자 유치...시간 외 한때 10% 급등
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