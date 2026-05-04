깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/4)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 4일 뉴욕 주간 프리뷰와 AI 종목 이야기를 제공했다.
- 4월 랠리 지속력은 고용·반도체로 시험대에 올랐다.
- 신흥국 채권 헤지 확산, 디즈니 영화 흥행, 스타벅스 전략 성공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월4일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] 4월 랠리 지속력, 고용·반도체로 시험대에
[AI의 종목 이야기] '전쟁통 랠리' 신흥국 채권, 반전 불안에 헤지 확산
[AI의 종목 이야기] 연준 바 이사, 사모신용 불안 전염 경고
[AI의 종목 이야기] 디즈니 프라다 속편, 주말 개봉 2.3억불 흥행
[AI의 종목 이야기] 미국, 호르무즈 혼란 속 최종 석유 공급처로 부상
[AI의 종목 이야기] 'V자 반등' 미국 주식시장, 양방향 꼬리위험 직면
'작은 사치'의 귀환 SBUX ① '백 투 스타벅스' 전략 통했다, 비결은
[AI의 종목 이야기] 밈주식 게임스톱, 이베이에 560억달러 인수 제안
[AI의 종목 이야기] 콜스 CEO "유가 급등에 식료품 가격 인상 불가피"
[AI의 종목 이야기] 애플, 맥 미니 기본가 599달러에서 799달러로 인상
[AI의 종목 이야기] 디즈니, 파크 예약부터 영화까지 '슈퍼 앱' 구상
[AI의 종목 이야기] 로블록스, AI 탑재 포토리얼리스틱 게임 엔진 출시
[중국증시 주간 포인트] 미국 EU車 관세, 중동 정세 주목, 4월 수출입지표, 4월 외환보유액∙금 보유량, 텐센트 클라우드 가격인상, AMD∙ARM 등 기술주 실적발표
[AI의 종목 이야기] 중동정세∙메모리주 상승 영향, 아시아 기술주 급등
[AI의 종목 이야기] 中 백운산, 글로벌 투자유치 '글로벌화 전략' 확대
[AI의 종목 이야기] 베이징증권거래소, 배당액 70억 위안 돌파
[AI의 종목 이야기] 중국 상하이자동차, 판매량 4개월 연속 1위
스피릿항공의 몰락 ① 이란 전쟁이 촉발한 항공업계의 첫 청산
[AI의 종목 이야기] 미국 기업 호실적, 월가 우려 불식시키다
[AI의 종목 이야기] 엔비디아의 '피지컬 AI' 행보에 아시아 협력사 랠리
[AI의 종목 이야기] 빅테크 실적, AI 투자 승자와 패자 갈린다