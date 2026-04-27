깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/27)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 27일 뉴욕 주간 프리뷰와 AI 종목 콘텐츠 제공했다.
- 반도체 M5 실적, FOMC, 빅테크 실적, 항공·프론티어 이슈 다뤘다.
- 원자력·우주·중국증시 등 글로벌 투자 이벤트와 종목 소식 전했다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월27일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] 반도체 랠리 쏠림? ①M5 실적이 시험, FOMC도 초점
[AI의 종목 이야기] 빅테크 5社 실적 주간…AI 반등 시험대
[AI의 종목 이야기] 수난의 항공업계…이란전쟁에 트럼프 개입까지
[AI의 종목 이야기] "이란발 충격은 기회"…프론티어 수익률, S&P500 추월
[AI의 종목 이야기] "S&P500 초고속 랠리에 경계감도 동반 상승"
[AI의 종목 이야기] "랠리에 들뜬 시장, 헤지 나설 때"
미국 중간 선거 앞두고 원자력 '러브콜' ① 선거판 달구는 전기요금 열쇠
[AI의 종목 이야기] 키엔스, 깜짝 실적에 자사주 매입까지…16% 급등
[AI의 종목 이야기] 미 우주군, 트럼프 '골든 돔' 개발에 스페이스X 등 12개사 선정
[AI의 종목 이야기] P&G, 유가 급등으로 내년 최대 10억달러 추가 비용 경고
[AI의 종목 이야기] 온 홀딩, 로봇이 만든 330달러짜리 신발로 마라톤 스피드 혁명
[AI의 종목 이야기] 독일 AI 로보틱스 스타트업 세레악트 1.1억달러 조달
[중국증시 주간 포인트] 5대 중앙은행 금리결정, 중국 제조업 지표, 4월 정치국 회의, 노동절 연휴 일정, 산업∙기업별 이슈 등 이벤트 폭주하는 '슈퍼위크'
[AI의 종목 이야기] 美 "이란산 원유 사용" 의혹, 中 항력석화 하한가
[AI의 종목 이야기] 중국산 GPU 리더 무어스레드, 매출 2배 급증
[AI의 종목 이야기] 中 고량주 산업 '바닥다지기 지속, 3Q 新사이클'
[AI의 종목 이야기] 中 제오비스, R&D 비중 71% '저공경제 상용화 가속'
[AI의 종목 이야기] 中 백운산, 글로벌 투자유치 대회 '국제화 가속'