깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/21)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 21일 트럼프발 사이키델릭주 랠리 규제 해빙 콘텐츠 제공했다.
- 에이벡스 상장 이틀 만 주가 2배, 아마존 앤스로픽 50억달러 투자 예정이다.
- 엔비디아 양자 아이징 생태계 선점, USA레어어스 브라질 희토류 인수한다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월21일 제공한 콘텐츠입니다.
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[AI의 종목 이야기] 아마존, 앤스로픽 50억달러 추가 투자 예정
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