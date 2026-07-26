칠곡 낙산리 공장 화재 4시간40분만에 진화...인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 경북소방본부가 26일 칠곡군 공장 화재를 진압했다.
- 에어컨 실외기에서 시작된 불은 4시간40여분 만에 완전히 껐다.
- 창고 1동과 지게차·집기 등이 불탔고 인명피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[칠곡=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 칠곡군의 한 공장에서 화재가 발생해 발화 4시간40여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
26일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 4시 43분쯤 칠곡군 왜관읍 낙산리의 한 공장에서 화재가 발생했다.
'에어컨 실외기에 불이 나서 건물 쪽으로 번지고 있다'는 신고를 받은 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 1시간여 만인 이날 오후 5시 44분쯤 큰 불길을 잡았다.
이어 굴착기 등을 투입해 발화 4시간 40여 분 만인 이날 오후 9시 24분쯤 완전 진화했다.
불이 나자 칠곡군은 재난 문자를 통해 화재 현장을 우회할 것을 독려했다.
이 불로 250평 규모의 일반 철골조 창고 1동이 전소되고 지게차 1대와 집기 비품 등이 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com