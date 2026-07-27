[중국증시 주간 포인트] 각국 기준금리 발표, 7월 중앙정치국회의, CXMT∙중제욱창 상장, 삼성∙SK하이닉스∙ MAG7 실적, 산화지르코늄 등 제품가격 인상, 고체 리튬배터리 표준, 차이나조이 개막

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월27일~8월2일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △주요국 중앙은행 '통화정책 결정 위크' △7월 중앙정치국 회의서 나올 '정책 시그널' △중국 7월 PMI 등 제조업 지표 발표 △中 최대 D램 제조사 'CXMT', 27일 커촹반 상장 △中 광모듈 1위 '중제욱창', 30일 홍콩 상장 △글로벌 반도체 기업, MAG7 실적 발표 △국자재료, 산화지르코늄 분말價 최대 40% 인상 △싱캉전자, 8월 1일부터 전 제품 가격 인상 △중국 정부, 고체 리튬배터리 표준 논의 △차이나조이, CIGDC 개막, 게임주 호재로 등을 꼽았다.

다음 주 글로벌 자본시장은 '슈퍼위크'를 맞이한다. 주요국 중앙은행의 통화정책 결정과 핵심 경제지표 발표, 중국 메모리 반도체와 광모듈 업계를 대표하는 기업의 초대형 IPO, 대형 기술기업 실적, 지정학적 리스크가 동시에 맞물리며 시장 변동성이 한층 커질 전망이다.

◆ 주요국 중앙은행 '통화정책 결정 위크'

금주에는 주요국 중앙은행의 통화정책 결정이 잇따른다.

우선 미국 연방준비제도(Fed∙연준)는 28~29일(이하 현지시간) FOMC를 개최한다. 한국 시간으로 7월 30일 새벽 기준금리가 발표될 예정이다. 시장에서는 금리를 동결할 것으로 예상하는 가운데, 케빈 워시 연준 의장의 기자회견을 통해 9월 추가 금리인상 재개 가능성에 대한 신호가 나올지에 관심이 쏠린다.

금리 스와프 시장에 따르면, 트레이더들은 7월 기준금리가 25bp(0.25%포인트) 인상될 가능성을 약 30%, 현 수준에서 동결될 가능성을 약 70%로 예상하고 있다.

이어 일본은행(BOJ)은 7월 31일 통화정책회의 결과를 발표한다. 블룸버그는 기준금리를 1.0%로 유지할 것으로 전망하면서도 물가가 목표치를 웃도는 상황에 대한 경계 기조를 재차 강조할 것으로 예상했다. 시장에서는 오는 12월 25bp 추가 금리인상 가능성도 주목하고 있다.

영국 중앙은행(BOE)도 7월 30일 기준금리를 발표한다. 시장에서는 현행 3.75%를 유지할 것으로 예상하고 있다.

◆ 7월 중앙정치국 회의서 나올 '정책 시그널'

통상 7월 하순 개최되는 중국 공산당 중앙정치국 회의에서 나올 정책 시그널도 주목된다.

당의 주요 정책방향을 논의하는 중앙정치국회의는 일반적으로 매달 한 차례 마지막 주에 열리는데, 특히 지난 분기의 경제 상황을 중간 점검하고 향후 추진할 정책방향의 우선순위를 결정짓는 의미가 큰 4월∙7월∙12월 회의의 중요성이 크다. 7월 중앙정치국 회의는 상반기의 경제 성과를 점검하고 하반기 정책방향의 우선순위를 결정하는 자리로 볼 수 있다.

천풍증권(天風證券)은 이번 회의에서 보다 적극적인 재정정책과 적절히 완화적인 통화정책 기조를 재확인하고, 미국 관세정책과 지정학적 불확실성 확대에 대응하기 위해 '자국 중심' 정책 기조를 강조할 것으로 전망했다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

◆ 중국 7월 PMI 등 제조업 지표 발표

중국 국가통계국은 7월 31일 7월 제조업 PMI(구매관리자지수)를 발표한다.

앞서 6월 제조업 PMI는 50.3으로 상승하며 경기 확장 국면을 이어갔고, 비제조업 경기활동지수도 확장세를 이어갔다.

이에 앞서 7월 27일에는 6월 규모 이상 공업기업이익(연 매출 2000만 위안 이상 기업들을 대상으로 집계하는 제조업 부문 수익성 지표)도 발표할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.15 pxx17@newspim.com

◆ 中 최대 D램 제조사 'CXMT', 27일 커촹반 상장

중국 최대 D램(DRAM) 제조사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT 688825.SH)가 7월 27일 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장)에 정식 상장한다.

공모가는 주당 8.66위안이며, 상장 후 시가총액은 약 5792억 위안으로 예상된다. 예상 공모금액은 약 579억 위안이며, 그린슈 옵션이 전량 행사될 경우 최대 666억 위안까지 늘어날 수 있다.

이는 중국 최대 파운드리 SMIC(中芯國際∙중신궈지 688981.SH/0981.HK)의 커촹반 IPO 규모(532억3000만 위안)을 뛰어넘는 규모로, 커촹반 출범 이후 최대 규모의 IPO가 될 전망이다.

CXMT가 IPO를 신청할 당시 투자설명서에서 제시한 예정 조달금액은 295억 위안이었다. 하지만, 이후 기관투자자들의 수요예측이 예상보다 매우 강하게 나타나며 예상 조달금액이 상향 조정됐다.

신규 상장 후 최초 5거래일 동안에는 가격제한폭이 적용되지 않는다. 여기에 메모리 반도체 산업 특유의 강한 경기순환성이 더해져 주가 변동성이 크게 확대될 가능성이 있는 만큼, 회사는 투자자들에게 합리적인 투자 판단을 당부했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 창신메모리테크놀로지(688825.SH)

◆ 中 광모듈 1위 '중제욱창', 30일 홍콩 상장

중국 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ/3308.HK)이 7월 30일 홍콩증권거래소에 정식 상장한다. 이렇게 되면 광모듈 업계에서 또 하나의 초대형 'A+H주(중국 본토 A주와 홍콩증시에 동시 상장된 종목)'가 탄생하게 되는 것이다.

중제욱창은 홍콩 IPO를 통해 5450만 주를 발행할 예정이다. 공모 희망가 상단은 주당 1010 홍콩달러(HKD)이며, 최대 조달 규모는 550억 HKD다.

이렇게 조달한 자금의 약 35.0%는 향후 5년간 광인터커넥트(Optical Interconnect) 제품 연구개발(R&D)에 지속적으로 투입될 예정이다. 약 30.0%는 제품 고도화 전략을 지원하기 위한 글로벌 생산능력 확대에 사용된다. 약 10.0%는 향후 5년간 공급망 회복탄력성 강화와 사업화 역량 제고에 투입된다. 약 15.0%는 전략적 인수합병(M&A)과 투자에 사용될 예정이다. 나머지 약 10.0%는 운전자금과 일반적인 기업 운영 목적으로 활용되며, 공급업체로부터 핵심 원자재와 부품을 확보하기 위한 선급금 지급 등에도 사용될 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중제욱창(300308.SZ/3308.HK)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2025.12.26 pxx17@newspim.com

◆ 글로벌 반도체 기업, MAG7 실적 발표

금주 전세계 기술 기업이 2분기 실적 발표 시즌의 정점을 맞이한다.

알파벳(GOOG)·아마존(AMZN)·애플(AAPL)·메타(META)·엔비디아(NVDA)·마이크로소프트(MSFT)·테슬라(TSLA) 등 미국 증시를 대표하는 초대형 기술주 7개 기업 '매그니피센트7(Mag 7)' 중 4개 기업을 포함해 SK하이닉스(000660), 삼성전자(005930) 등 한국 메모리 반도체 기업이 줄줄이 실적 발표에 나선다.

7월 29일에는 마이크로소프트와 메타, SK하이닉스가, 7월 30일에는 애플과 아마존, 삼성전자가 뒤를 잇는다. 7월 31일에는 키옥시아(285A)가 실적을 발표한다.

이와 함께 퀄컴(QCOM), 씨게이트 테크놀로지(STX), 웨스턴디지털(WDC), 코닝(GLW), 블룸에너지(BE), 암페놀(APH), 램버스(RMBS) 등 반도체 및 AI 공급망 핵심 기업들도 잇달아 실적을 공개할 예정이다.

특히 한국·미국·일본 메모리 반도체 대표 기업인 SK하이닉스, 삼성전자, 키옥시아, 웨스턴디지털, 씨게이트 테크놀로지가 동시에 실적을 발표하면서 시장은 HBM 등 AI용 고성능 메모리 출하 확대와 범용 메모리 가격 흐름에 주목하고 있다.

또한 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타 등 MAG7에 속하는 핵심 기업들의 실적은 AI 상용화 성과를 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 클라우드 서비스 성장률과 AI 기능의 수익화, 디지털 광고 회복세가 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.

이 밖에도 AI 인프라 공급망의 핵심 기업인 코닝과 암페놀, AI 데이터센터의 친환경 에너지 공급업체인 블룸에너지의 수주 상황 역시 데이터센터 투자 확대 여부를 판단할 수 있는 중요한 지표가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : SK하이닉스(000660), 삼성전자(005930), 키옥시아(285A), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 메타(META)

◆ 국자재료, 산화지르코늄 분말價 최대 40% 인상

중국 세라믹 재료 연구개발 업체 국자재료(國瓷材料∙SINOCERA 300285.SZ)는 공시를 통해 2026년 7월 27일부터 산화지르코늄 분말 판매가격을 약 10~40% 인상한다고 밝혔다.

회사 측은 원재료 가격이 지속적으로 상승한 것이 이번 가격 인상의 배경이라고 설명했다.

◆ 싱캉전자, 8월 1일부터 전 제품 가격 인상

AC-DC 전원공급장치 업체 싱캉전자(幸康電子∙CINCON)는 2026년 8월 1일부터 접수되는 주문부터 전 제품에 새로운 가격을 적용한다고 밝혔다.

◆ 중국 정부, 고체 리튬배터리 표준 논의

중국 공업정보화부 리튬배터리 및 유사 제품 표준작업반은 중국전자기술표준화연구원이 총괄 관리하는 고체전해질 시리즈 산업표준 제정 작업과 관련해 프로젝트팀이 의견수렴 초안을 완성했다고 밝혔다.

이에 따라 2026년 7월 27일부터 28일까지 총 10개 고체 리튬배터리 산업표준 초안에 대한 의견수렴 회의를 개최할 예정이다.

◆ 차이나조이, CIGDC 개막, 게임주 호재로

세계 최대 디지털 엔터테인먼트 전시회인 차이나조이(ChinaJoy)가 7월 31일부터 8월 3일까지 중국 상하이(上海)시에서 열린다.

이번 전시회에서는 게임, 메타버스, VR·AR, e스포츠, AI 인터랙티브 기기 등이 대거 공개될 예정이다.

이와 함께 제2회 중국 국제 게임개발자대회(CIGDC)도 7월 28일부터 30일까지 개최된다.

행사에서는 '중국 게임 해외진출 가이드' 미국·독일·사우디아라비아·인도네시아 편이 발표될 예정이다.

pxx17@newspim.com