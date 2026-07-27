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2026.07.27 (월)
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[중국증시 주간 포인트] 각국 기준금리 발표, 7월 중앙정치국회의, CXMT∙중제욱창 상장, 삼성∙SK하이닉스∙ MAG7 실적, 산화지르코늄 등 제품가격 인상, 고체 리튬배터리 표준, 차이나조이 개막

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증권·경제 매체들이 27일부터 글로벌 통화·IPO·실적 등 증시 핵심 이슈를 집중 조명했다.
  • 이번 주 미·일·영 중앙은행 통화정책과 중국 7월 PMI·공업기업이익, CXMT·중제욱창 등 대형 IPO가 시장 변동성을 키울 전망이다.
  • MAG7·글로벌 메모리·AI 공급망 기업의 실적 발표와 소재·부품 가격 인상, 게임전시회 개최가 관련 업종 주가에 영향을 줄 것으로 보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 7월 27일 오전 00시02분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월27일~8월2일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △주요국 중앙은행 '통화정책 결정 위크' △7월 중앙정치국 회의서 나올 '정책 시그널' △중국 7월 PMI 등 제조업 지표 발표 △中 최대 D램 제조사 'CXMT', 27일 커촹반 상장 △中 광모듈 1위 '중제욱창', 30일 홍콩 상장 △글로벌 반도체 기업, MAG7 실적 발표 △국자재료, 산화지르코늄 분말價 최대 40% 인상 △싱캉전자, 8월 1일부터 전 제품 가격 인상 △중국 정부, 고체 리튬배터리 표준 논의 △차이나조이, CIGDC 개막, 게임주 호재로 등을 꼽았다.

다음 주 글로벌 자본시장은 '슈퍼위크'를 맞이한다. 주요국 중앙은행의 통화정책 결정과 핵심 경제지표 발표, 중국 메모리 반도체와 광모듈 업계를 대표하는 기업의 초대형 IPO, 대형 기술기업 실적, 지정학적 리스크가 동시에 맞물리며 시장 변동성이 한층 커질 전망이다.

◆ 주요국 중앙은행 '통화정책 결정 위크'

금주에는 주요국 중앙은행의 통화정책 결정이 잇따른다.

우선 미국 연방준비제도(Fed∙연준)는 28~29일(이하 현지시간) FOMC를 개최한다. 한국 시간으로 7월 30일 새벽 기준금리가 발표될 예정이다. 시장에서는 금리를 동결할 것으로 예상하는 가운데, 케빈 워시 연준 의장의 기자회견을 통해 9월 추가 금리인상 재개 가능성에 대한 신호가 나올지에 관심이 쏠린다.

금리 스와프 시장에 따르면, 트레이더들은 7월 기준금리가 25bp(0.25%포인트) 인상될 가능성을 약 30%, 현 수준에서 동결될 가능성을 약 70%로 예상하고 있다.

이어 일본은행(BOJ)은 7월 31일 통화정책회의 결과를 발표한다. 블룸버그는 기준금리를 1.0%로 유지할 것으로 전망하면서도 물가가 목표치를 웃도는 상황에 대한 경계 기조를 재차 강조할 것으로 예상했다. 시장에서는 오는 12월 25bp 추가 금리인상 가능성도 주목하고 있다.

영국 중앙은행(BOE)도 7월 30일 기준금리를 발표한다. 시장에서는 현행 3.75%를 유지할 것으로 예상하고 있다.

◆ 7월 중앙정치국 회의서 나올 '정책 시그널'

통상 7월 하순 개최되는 중국 공산당 중앙정치국 회의에서 나올 정책 시그널도 주목된다.

당의 주요 정책방향을 논의하는 중앙정치국회의는 일반적으로 매달 한 차례 마지막 주에 열리는데, 특히 지난 분기의 경제 상황을 중간 점검하고 향후 추진할 정책방향의 우선순위를 결정짓는 의미가 큰 4월∙7월∙12월 회의의 중요성이 크다. 7월 중앙정치국 회의는 상반기의 경제 성과를 점검하고 하반기 정책방향의 우선순위를 결정하는 자리로 볼 수 있다.

천풍증권(天風證券)은 이번 회의에서 보다 적극적인 재정정책과 적절히 완화적인 통화정책 기조를 재확인하고, 미국 관세정책과 지정학적 불확실성 확대에 대응하기 위해 '자국 중심' 정책 기조를 강조할 것으로 전망했다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

◆ 중국 7월 PMI 등 제조업 지표 발표  

중국 국가통계국은 7월 31일 7월 제조업 PMI(구매관리자지수)를 발표한다.

앞서 6월 제조업 PMI는 50.3으로 상승하며 경기 확장 국면을 이어갔고, 비제조업 경기활동지수도 확장세를 이어갔다.

이에 앞서 7월 27일에는 6월 규모 이상 공업기업이익(연 매출 2000만 위안 이상 기업들을 대상으로 집계하는 제조업 부문 수익성 지표)도 발표할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.15 pxx17@newspim.com

◆ 中 최대 D램 제조사 'CXMT', 27일 커촹반 상장

중국 최대 D램(DRAM) 제조사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT 688825.SH)가 7월 27일 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장)에 정식 상장한다.  

공모가는 주당 8.66위안이며, 상장 후 시가총액은 약 5792억 위안으로 예상된다. 예상 공모금액은 약 579억 위안이며, 그린슈 옵션이 전량 행사될 경우 최대 666억 위안까지 늘어날 수 있다.

이는 중국 최대 파운드리 SMIC(中芯國際∙중신궈지 688981.SH/0981.HK)의 커촹반 IPO 규모(532억3000만 위안)을 뛰어넘는 규모로, 커촹반 출범 이후 최대 규모의 IPO가 될 전망이다.

CXMT가 IPO를 신청할 당시 투자설명서에서 제시한 예정 조달금액은 295억 위안이었다. 하지만, 이후 기관투자자들의 수요예측이 예상보다 매우 강하게 나타나며 예상 조달금액이 상향 조정됐다.

신규 상장 후 최초 5거래일 동안에는 가격제한폭이 적용되지 않는다. 여기에 메모리 반도체 산업 특유의 강한 경기순환성이 더해져 주가 변동성이 크게 확대될 가능성이 있는 만큼, 회사는 투자자들에게 합리적인 투자 판단을 당부했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 창신메모리테크놀로지(688825.SH)

◆ 中 광모듈 1위 '중제욱창', 30일 홍콩 상장

중국 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ/3308.HK)이 7월 30일 홍콩증권거래소에 정식 상장한다. 이렇게 되면 광모듈 업계에서 또 하나의 초대형 'A+H주(중국 본토 A주와 홍콩증시에 동시 상장된 종목)'가 탄생하게 되는 것이다.

중제욱창은 홍콩 IPO를 통해 5450만 주를 발행할 예정이다. 공모 희망가 상단은 주당 1010 홍콩달러(HKD)이며, 최대 조달 규모는 550억 HKD다.

이렇게 조달한 자금의 약 35.0%는 향후 5년간 광인터커넥트(Optical Interconnect) 제품 연구개발(R&D)에 지속적으로 투입될 예정이다. 약 30.0%는 제품 고도화 전략을 지원하기 위한 글로벌 생산능력 확대에 사용된다. 약 10.0%는 향후 5년간 공급망 회복탄력성 강화와 사업화 역량 제고에 투입된다. 약 15.0%는 전략적 인수합병(M&A)과 투자에 사용될 예정이다. 나머지 약 10.0%는 운전자금과 일반적인 기업 운영 목적으로 활용되며, 공급업체로부터 핵심 원자재와 부품을 확보하기 위한 선급금 지급 등에도 사용될 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중제욱창(300308.SZ/3308.HK)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2025.12.26 pxx17@newspim.com

◆ 글로벌 반도체 기업, MAG7 실적 발표

금주 전세계 기술 기업이 2분기 실적 발표 시즌의 정점을 맞이한다.

알파벳(GOOG)·아마존(AMZN)·애플(AAPL)·메타(META)·엔비디아(NVDA)·마이크로소프트(MSFT)·테슬라(TSLA) 등 미국 증시를 대표하는 초대형 기술주 7개 기업 '매그니피센트7(Mag 7)' 중 4개 기업을 포함해 SK하이닉스(000660), 삼성전자(005930) 등 한국 메모리 반도체 기업이 줄줄이 실적 발표에 나선다.

7월 29일에는 마이크로소프트와 메타, SK하이닉스가, 7월 30일에는 애플과 아마존, 삼성전자가 뒤를 잇는다. 7월 31일에는 키옥시아(285A)가 실적을 발표한다.

이와 함께 퀄컴(QCOM), 씨게이트 테크놀로지(STX), 웨스턴디지털(WDC), 코닝(GLW), 블룸에너지(BE), 암페놀(APH), 램버스(RMBS) 등 반도체 및 AI 공급망 핵심 기업들도 잇달아 실적을 공개할 예정이다.

특히 한국·미국·일본 메모리 반도체 대표 기업인 SK하이닉스, 삼성전자, 키옥시아, 웨스턴디지털, 씨게이트 테크놀로지가 동시에 실적을 발표하면서 시장은 HBM 등 AI용 고성능 메모리 출하 확대와 범용 메모리 가격 흐름에 주목하고 있다.

또한 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타 등 MAG7에 속하는 핵심 기업들의 실적은 AI 상용화 성과를 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 클라우드 서비스 성장률과 AI 기능의 수익화, 디지털 광고 회복세가 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.

이 밖에도 AI 인프라 공급망의 핵심 기업인 코닝과 암페놀, AI 데이터센터의 친환경 에너지 공급업체인 블룸에너지의 수주 상황 역시 데이터센터 투자 확대 여부를 판단할 수 있는 중요한 지표가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : SK하이닉스(000660), 삼성전자(005930), 키옥시아(285A), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 메타(META)

◆ 국자재료, 산화지르코늄 분말價 최대 40% 인상

중국 세라믹 재료 연구개발 업체 국자재료(國瓷材料∙SINOCERA 300285.SZ)는 공시를 통해 2026년 7월 27일부터 산화지르코늄 분말 판매가격을 약 10~40% 인상한다고 밝혔다.

회사 측은 원재료 가격이 지속적으로 상승한 것이 이번 가격 인상의 배경이라고 설명했다.

◆ 싱캉전자, 8월 1일부터 전 제품 가격 인상

AC-DC 전원공급장치 업체 싱캉전자(幸康電子∙CINCON)는 2026년 8월 1일부터 접수되는 주문부터 전 제품에 새로운 가격을 적용한다고 밝혔다.

◆ 중국 정부, 고체 리튬배터리 표준 논의

중국 공업정보화부 리튬배터리 및 유사 제품 표준작업반은 중국전자기술표준화연구원이 총괄 관리하는 고체전해질 시리즈 산업표준 제정 작업과 관련해 프로젝트팀이 의견수렴 초안을 완성했다고 밝혔다.

이에 따라 2026년 7월 27일부터 28일까지 총 10개 고체 리튬배터리 산업표준 초안에 대한 의견수렴 회의를 개최할 예정이다.

◆ 차이나조이, CIGDC 개막, 게임주 호재로

세계 최대 디지털 엔터테인먼트 전시회인 차이나조이(ChinaJoy)가 7월 31일부터 8월 3일까지 중국 상하이(上海)시에서 열린다.

이번 전시회에서는 게임, 메타버스, VR·AR, e스포츠, AI 인터랙티브 기기 등이 대거 공개될 예정이다.

이와 함께 제2회 중국 국제 게임개발자대회(CIGDC)도 7월 28일부터 30일까지 개최된다.

행사에서는 '중국 게임 해외진출 가이드' 미국·독일·사우디아라비아·인도네시아 편이 발표될 예정이다.

pxx17@newspim.com

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법원 "노소영에 9440억 지급" 판결 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법원이 '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 노 관장에게 지급하라'고 판결했다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 24일 최 회장과 노 관장의 재산분할 등 사건 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장은 노 관장에게 9440억원과 판결이 확정된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5% 계산한 돈을 지급하라"고 선고했다. 양측의 법적 다툼이 시작되고 9년 만에 나온 결론이다. 파기환송심에서 가장 큰 쟁점 중 하나는 SK주식을 분할 대상으로 인정할 지 여부와 '재산분할 기준 시점'이었다. 재판부는 최 회장이 보유한 SK주식을 부부 공동재산으로 인정하면서 분할 대상으로 판단했다. 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다.  다만 재판부는 분할 대상 주식의 가액을 산정하는 시점은 이혼소송의 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월16일, SK 주가가 약 16만원대였을 당시를 기준으로 책정했다. 항소심 변론종결일 이후부터 파기환송심 변론종결일(2026년 6월 26일) 사이 SK주가가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 최 회장의 경영적 기여가 영향을 미쳤다고 봤다. 이에 대해 재판부는 "반소피고(최태원)의 보유 주식이 부부공동재산의 큰 비중을 차지하고, 최 회장 보유 주식의 가치 상승에 최 회장의 경영적 기여가 있음을 고려했다"고 했다. 아울러 재판부는 대법원 환송판결과 같이 '노태우 비자금' 300억원은 분할 대상 재산에서 제외했다. 재판부는 "노태우 지원금 300억원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노소영의 기여나 재산분할비율 산정에서 참작하지 않는다"고 했다. 이번 결정에 따라 최 회장은 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급해야 한다. 아울러 최 회장이 혼인관계 파탄 전 경영권 유지와 경영활동 일환으로 친인척에게 증여한 주식은 분할 대상 재산에서 제외했다.  이날 최 회장 측 법률대리인은 입장문을 통해 "약 20년에 가까운 혼인 해소 과정에서 작년 대법원 판결로 이혼이 확정되었고 오늘 재산분할의 파기환송심 판결이 있었다"라며 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다"고 했다. 그러면서 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"며 재상고 의사를 밝혔다. 노 관장 측은 별다른 입장을 내지 않았다. 한편 두 사람은 지난 1988년 결혼해 세 자녀를 뒀지만 파경을 맞았다. 지난 2015년 최 회장이 혼외 자녀 소식을 언론에 알리고 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 이혼 소송 1심 재판부는 2022년 12월 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 이후 2024년 5월 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 1조3808억원, 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 이는 국내 이혼소송 사상 최대 규모다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이같은 판단을 유지했다.  100wins@newspim.com 2026-07-24 15:11
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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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