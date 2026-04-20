깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/20)

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AI 핵심 요약

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  • 호르무즈 해협 재봉쇄 긴장 속 미국 실적 시즌이 녹록지 않은 상황이다.
  • 이란전쟁으로 촉발된 세계화 재편 속 빅테크가 월가 투자의 새로운 지도가 됐다.
  • KKR의 응급의료 업체 GMR, 헬스케어 IPO 러시, 세레브라스의 AI칩 도전 등 신규 상장이 잇따랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월20일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] 호르무즈 재봉쇄 '긴장' ①녹록지 않은 실적 시즌

[AI 종목 이야기] 이란전쟁이 채찍질한 세계화 재편...월가의 새 투자 지도

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] KKR이 미는 응급의료 업체 GMR, 뉴욕 상장 신청

GMR솔루션스 홈페이지 갈무리 [사진=GMR솔루션스]


[AI의 종목 이야기] 빅테크, 다시 미국 증시 랠리의 주도주로

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] QXO, 탑빌드 인수…북미 2위 건자재 유통사로

브래드 제이콥스 QXO 회장 겸 최고경영자 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 헬스케어 IPO 러시...신약개발·의료기기社 잇단 상장

오디세이테라퓨틱스 홈페이지 갈무리 [사진=오디세이테라퓨틱스]


[AI의 종목 이야기] '엔비디아에 도전장' 세브라스, 미국 IPO 재추진

세레브라스시스템즈 홈페이지 갈무리 [사진=세레브라스시스템즈]

 

DAL 항공유 폭탄에도 '매수' ② 1년새 80% 랠리에도 저평가

델타항공이 공개한 차세대 프리미엄 캐빈 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 테슬라, 이르면 다음주 인도에 모델 Y L 출시

인도 뭄바이 소재 테슬라 매장 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 아이치이, AI로 콘텐츠 전면 제작 '대변혁'

아이치이 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 지멘스, AI 투자 중심축 미국·중국으로

지멘스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 알코아, 폐쇄 제련소 비트코인 채굴 기업에 매각

알코아 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 아메리칸항공 "유나이티드와 합병 논의 없다"

아메리칸항공의 항공기 [사진=블룸버그]

 

전기차 경량화 전쟁① 중국 주도 '마그네슘 밸류체인'이 뜬다

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] 미-이란 2주 휴전 만료, EU 고위급 회의, 4월 LPR, 중국 정치국 회의, 3.3조 딤섬본드 발행, 구글 클라우드 넥스트, 화웨이 신제품 발표, 베이징 모터쇼 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 'A주 극장체인 1호주' 완다, '루이시네마'로 종목명 변경

[사진 = 완다시네마 공식 홈페이지] 'A주 극장체인 1호주' 완다시네마(萬達電影).

 

[AI의 종목 이야기] 中 애지봇, 체화지능 병목 해결 데이터플랫폼 공개

[사진 = 애지봇 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇)이 2026년 3월 28일 1만 번째 범용 체화지능 로봇인 '위안정 A3(遠征A3)'를 공식 출하했다고 밝혔다.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 에너지 공급사 진코파워, 대규모 컴퓨팅 센터 구축

[사진 = 바이두] 중국 태양광 중심의 친환경 에너지 공급업체 진코파워(晶科電力∙Jinko Power Technology 601778.SH) 기업 고로 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 연구팀, '불가능의 삼각형' 극복 초구리박 개발

[사진 = 중국과학원 공식 홈페이지] 중국과학원(中國科學院∙CAS) 연구팀이 초고강도 인장 강도, 높은 전기전도도, 우수한 열안정성을 동시에 구현한 초(超)구리박을 개발해 이른바 금속 소재의 '불가능의 삼각형' 제약을 깼다고 보도했다.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 동방증권, 상해증권 지분 100% 인수 추진

[사진 = 바이두] 중국 동방증권(600958.SH/3958.HK) 기업 로고

 

 인플렉션 ① 중성원자 양자 기술 최초 상장사

인플렉션 로고 [사진=업체 홈페이지]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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