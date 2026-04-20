깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/20)

AI 핵심 요약beta
- 호르무즈 해협 재봉쇄 긴장 속 미국 실적 시즌이 녹록지 않은 상황이다.
- 이란전쟁으로 촉발된 세계화 재편 속 빅테크가 월가 투자의 새로운 지도가 됐다.
- KKR의 응급의료 업체 GMR, 헬스케어 IPO 러시, 세레브라스의 AI칩 도전 등 신규 상장이 잇따랐다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월20일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] 호르무즈 재봉쇄 '긴장' ①녹록지 않은 실적 시즌
[AI 종목 이야기] 이란전쟁이 채찍질한 세계화 재편...월가의 새 투자 지도
[AI의 종목 이야기] KKR이 미는 응급의료 업체 GMR, 뉴욕 상장 신청
[AI의 종목 이야기] 빅테크, 다시 미국 증시 랠리의 주도주로
[AI의 종목 이야기] QXO, 탑빌드 인수…북미 2위 건자재 유통사로
[AI의 종목 이야기] 헬스케어 IPO 러시...신약개발·의료기기社 잇단 상장
[AI의 종목 이야기] '엔비디아에 도전장' 세브라스, 미국 IPO 재추진
DAL 항공유 폭탄에도 '매수' ② 1년새 80% 랠리에도 저평가
[AI의 종목 이야기] 테슬라, 이르면 다음주 인도에 모델 Y L 출시
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[AI의 종목 이야기] 지멘스, AI 투자 중심축 미국·중국으로
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[AI의 종목 이야기] 아메리칸항공 "유나이티드와 합병 논의 없다"
전기차 경량화 전쟁① 중국 주도 '마그네슘 밸류체인'이 뜬다
[중국증시 주간 포인트] 미-이란 2주 휴전 만료, EU 고위급 회의, 4월 LPR, 중국 정치국 회의, 3.3조 딤섬본드 발행, 구글 클라우드 넥스트, 화웨이 신제품 발표, 베이징 모터쇼 등
[AI의 종목 이야기] 'A주 극장체인 1호주' 완다, '루이시네마'로 종목명 변경
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