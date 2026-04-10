깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/10)

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AI 핵심 요약

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  • GAM 10일 CPKC 주가 3년 정체 끝낸다고 전망했다.
  • 소형 해운 ETF 1년 14배 상승하며 이란전 온도계 됐다.
  • 칼라일 사모대출 펀드 환매 제한하고 셰브론 생산량 6% 줄였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월10일 제공한 콘텐츠입니다.

'HALO' 투자론의 정석 ①CPKC, 주가 3년 정체 끝낸다

멕시코 누에보레온주 살리나스빅토리아에 있는 CPKC 철도 시설 [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] '1년 새 14배' 소형 해운 ETF, 이란戰 온도계됐다

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] 칼라일도 사모대출 펀드 환매 제한

칼라이그룹 사무실 [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] 셰브론도 이란戰에 생산량 6% 감소

뉴욕증권거래소 전광판에 표시된 셰브론 시세 정보 [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] 텍사스퍼시픽랜드 16% 급락…최대주주社 CEO 사망

고(故) 머레이 스탈 호라이즌카이네틱스홀딩 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] GSK, '웰코보린' 승인 자진 반납...제네릭 처방 영향無

영국 런던에 있는 GSK 본사 [사진=블룸버그통신]

7배 조용한 랠리 씨게이트 ② 'AI 곡괭이' IB들 연이은 강세론

씨게이트 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 루프트한자, 파업으로 90만 승객 발 묶여

루프트한자 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] CATL '깜짝 실적' 앞두고 숏스퀴즈 불안감

CATL 주가 추이(빨강)와 공매도 물량(검정) 및 유통주식 수 대비 공매도 비중(파랑) [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 유니클로 모회사 패스트 리테일링 사상 최고치

패스트 리테일링 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 루멘텀 "2028년까지 수주 꽉 찼다"

루멘텀 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] "컴퓨트 확보가 곧 경쟁력" 오픈AI, 앤스로픽 인프라 격차

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

디지털 위안화 2.0① '페트로 위안' 훈풍에 위상 확대

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 데일리 이슈(4.10)] 희토류 수출 통제 유예, 중동 평화 촉구, 내몽골 자유무역시험구 방안, 배터리 산업 과다경쟁 제재, 화물 운송 허브 보완

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 알리바바 우융밍 CEO, AI 기술위원회 수장으로

[사진 = 알리바바그룹 공식 홈페이지] 알리바바가 개발한 대형언어모델(LLM) '퉁이첸원(通義千問∙Qwen∙큐원)' 앱 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 니오, 최대 크기 SUV 신모델 'ES9' 출시

[사진 = 니오 공식 웨이보] 중국 전기차 제조사 니오(蔚來∙NIO 9866.HK)가 9일 대형 SUV 모델 'ES9 기술 발표회'를 개최하고, 정식으로 대중에게 ES9 모델을 선보였다.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 시장 "트렌디 토이, 5~10년 호황 지속 전망"

[사진 = 팝마트 공식 홈페이지] 팝마트 매장 전경

 

[AI의 종목 이야기] 중국 ZTO, 최초의 유럽행 국제항공 화물노선 취항

[사진 = 바이두] 중국 대형 물류업체 ZTO 익스프레스(中通快遞∙ZTO 2057.HK) 기업 건물 전경.

 

[AI의 종목 이야기] 中 휴머노이드 제조사 '중칭로봇', 3천억 투자 유치

[사진 = 중칭로봇 공식 홈페이지] 중국 중칭로봇(眾擎機器人∙ENGINEAI)이 개발한 휴머노이드 로봇 '중칭 T800'

 

팔란티어 ① AI 경쟁 심화·고평가 논란 재점화

팔란티어 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 블랙베리 "턴어라운드 완료"…1분기 '기대 이상' 매출 예고

블랙베리 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 재시 CEO "아마존 클라우드 AI 연환산 매출 150억달러 돌파"

아마존 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 인텔·구글, AI CPU 협력 확대…맞춤형 인프라 프로세서 개발

인텔 일러스트레이션 [이미지=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 코어위브, 메타와 210억 달러 규모 AI 클라우드 계약 체결

코어위브 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 앤스로픽 신규 AI 모델, 소프트웨어 업계 붕괴 우려 재점화

앤스로픽 AI 플랫폼 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 中 3월 '굴착기 판매량' 증가, 신규 사이클 진입

[사진 = 삼일중공업 공식 홈페이지] 중국 삼일중공업이 생산하는 대형유압굴착기 제품.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
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이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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