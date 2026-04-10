깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/10)

AI 핵심 요약beta
- GAM 10일 CPKC 주가 3년 정체 끝낸다고 전망했다.
- 소형 해운 ETF 1년 14배 상승하며 이란전 온도계 됐다.
- 칼라일 사모대출 펀드 환매 제한하고 셰브론 생산량 6% 줄였다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월10일 제공한 콘텐츠입니다.
'HALO' 투자론의 정석 ①CPKC, 주가 3년 정체 끝낸다
[AI의 종목 이야기] '1년 새 14배' 소형 해운 ETF, 이란戰 온도계됐다
[AI의 종목 이야기] 칼라일도 사모대출 펀드 환매 제한
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