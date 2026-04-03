깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/3)

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손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월3일 제공한 콘텐츠입니다.

같은 유가, 다른 현금흐름 ①코드에너지 월가 눈길 잡은 이유


[AI의 종목 이야기] "스페이스X, IPO 목표 기업가치 2조달러대로 상향"

미국 텍사스주 보카치카에 있는 스페이스X 스타베이스 시설 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 브라질 아제아 회사채 투매…공시 지연에 신용등급 강등

브라질 B3증권거래소 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "헤지펀드들, 글로벌 주식 순매도 13년 만에 최대폭"

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] SW社 메달리아, 사모신용 대주단 이자 유예 연장 거부

미국 뉴욕에 있는 블랙스톤 본사 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] MS, AI 영업 전략 선회...코파일럿 유료 판매 집중

마이크로소프트 간판 [사진=블룸버그통신]

 

5% 배당과 턴어라운드 VZ ① 전쟁통에 22% 뛰며 '재평가'

버라이존 영업점 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 브로드컴, 차기 CFO로 알파벳 임원 영입

브로드컴 간판 [사진 = 블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] SBA, 인프라 펀드 '러브콜'에 매각 검토

SBA 커뮤니케이션스의 통신 타워 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] MS 2027년까지 최첨단 자체 AI 모델 구축 추진

마이크로소프트 간판 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 포드, 공급 차질에 1Q 판매 8.8% 감소

Ford-150 픽업트럭 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 슈퍼마이크로 반등했지만 투자자 관심은 '칩 밀수'

슈퍼마이크로컴퓨터 로고 [사진=블룸버그]

 

성장성 재평가 '메이디그룹'① 100% 주주환원 자신감

[사진 = 메이디그룹 공식 홈페이지] 중국을 대표하는 가전 제조업체 메이디그룹(美的集團∙Midea 000333.SZ/0300.HK) 기업명 이미지.

 

[중국증시 데일리 이슈(4.3)] 미중 소통 지속, A주 3월 신규계좌 82%↑, 디지털 위안 업무 확대, 이커머스 플랫폼 규제, 중소기업 연산력 지원, 자동차소비 회복세 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 신흥 전기차 브랜드, 3월 고성장세 지속

[사진 = 립모터 공식 홈페이지] 중국 신흥 전기차 브랜드 립모터(零跑汽車·LEAPMOTOR / 9863.HK)가 생산하는 중형 전기 SUV 모델 'C10'

 

[AI의 종목 이야기] 中 징둥-아너 합작, 3년간 22조 매출 달성 목표

[사진 = 아너 공식 홈페이지] 중국 스마트폰 제조사 아너(榮耀∙HONOR)가 개발한 '로봇 폰(Robot Phone)'

 

[AI의 종목 이야기] 1분기 홍콩증시 IPO 조달자금, 5년래 최고치

[사진 = CCTV 동영상 캡처] 2025년 1월 9일 홍콩증권거래소에 상장한 미니맥스(MiniMax∙稀宇科技 0100.HK) 관련 보도화면.

 

[AI의 종목 이야기] A주 '배당랠리', 10% 이상 초고배당 수익률 3개주

[AI 일러스트 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 주방기기 공급사 '수보얼', 순익 100% 현금배당

[자료 = 수보얼 공식 홈페이지] 중국 조리기구 및 소형 주방기기 생산업체 수보얼(SUPOR 002032.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

우주 산업의 새로운 투자 패러다임 ① 아르테미스 II·스페이스X IPO

노바-C [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 인텔, 반도체 스타트업 삼바노바에 투자 확대

인텔 코어 울트라 시리즈 3의 웨이퍼를 공개하는 립-부 탄 인텔 최고경영자 [사진=인텔 홈페이지]

 

[AI의 종목 이야기] 스타벅스, 신속·친절 바리스타에 최대 1200달러 보너스

스타벅스 로고 [사진=블룸버그]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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