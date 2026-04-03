깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/3)

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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월3일 제공한 콘텐츠입니다.
같은 유가, 다른 현금흐름 ①코드에너지 월가 눈길 잡은 이유
[AI의 종목 이야기] "스페이스X, IPO 목표 기업가치 2조달러대로 상향"
[AI의 종목 이야기] 브라질 아제아 회사채 투매…공시 지연에 신용등급 강등
[AI의 종목 이야기] "헤지펀드들, 글로벌 주식 순매도 13년 만에 최대폭"
[AI의 종목 이야기] SW社 메달리아, 사모신용 대주단 이자 유예 연장 거부
[AI의 종목 이야기] MS, AI 영업 전략 선회...코파일럿 유료 판매 집중
5% 배당과 턴어라운드 VZ ① 전쟁통에 22% 뛰며 '재평가'
[AI의 종목 이야기] 브로드컴, 차기 CFO로 알파벳 임원 영입
[AI의 종목 이야기] SBA, 인프라 펀드 '러브콜'에 매각 검토
[AI의 종목 이야기] MS 2027년까지 최첨단 자체 AI 모델 구축 추진
[AI의 종목 이야기] 포드, 공급 차질에 1Q 판매 8.8% 감소
[AI의 종목 이야기] 슈퍼마이크로 반등했지만 투자자 관심은 '칩 밀수'
성장성 재평가 '메이디그룹'① 100% 주주환원 자신감
[중국증시 데일리 이슈(4.3)] 미중 소통 지속, A주 3월 신규계좌 82%↑, 디지털 위안 업무 확대, 이커머스 플랫폼 규제, 중소기업 연산력 지원, 자동차소비 회복세 등
[AI의 종목 이야기] 中 신흥 전기차 브랜드, 3월 고성장세 지속
[AI의 종목 이야기] 中 징둥-아너 합작, 3년간 22조 매출 달성 목표
[AI의 종목 이야기] 1분기 홍콩증시 IPO 조달자금, 5년래 최고치
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우주 산업의 새로운 투자 패러다임 ① 아르테미스 II·스페이스X IPO
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