삼성전자 성과급 격차에 DX부문 결집…동행노조 가입자 5배 늘어

2600명→1.2만명으로 5배 급증

최대 10배 성과급 격차에 반발

오후부터 투표 시작…변수 주목

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노사의 2026년 임금협상 잠정합의안 찬반투표가 개시된 가운데, 성과급 격차에 반발한 디바이스경험(DX)부문 직원들이 대거 결집하면서 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조) 가입자가 1만2000여 명으로 급증했다. 사업부 간 보상 불균형으로 인한 내부 혼선과 투표 자격 시비 등 노노(勞勞)갈등이 분출되면서 이번 투표가 임협 최종 타결의 최대 고비가 될 전망이다.

22일 업계에 따르면 삼성전자 노조는 이날 오후 2시 12분부터 오는 27일 오전 10시까지 '2026년 임금협약 잠정합의안'에 대한 조합원 찬반투표를 진행한다. 통과 시 합의안은 최종 법적 효력을 얻지만, 부결되면 무효화되어 파업 위기가 다시 고조될 수 있다. 특히 2600여 명 수준이던 DX 부문 중심의 동행노조 가입자 수가 전날인 21일부터 직원들이 대거 가입하며 이날 오전 8시 기준 1만2298명으로 5배 가까이 늘어난 점이 변수로 부각됐다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

이 같은 급증세는 부문 간 최대 10배에 달하는 성과급 격차 탓으로 풀이된다. 잠정합의안상 반도체(DS) 부문은 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급과 기존 초과이익성과급(OPI)을 더해 메모리사업부 최대 6억 원, 비메모리 약 2억1000만 원의 수령이 예상된다. 반면 올해 실적 부진으로 OPI 무지급이 유력한 DX 부문은 상생 차원의 600만 원 상당 자사주만 받게 될 가능성이 높아 DX 및 비메모리 직원들의 불만이 고조됐다. 이에 일부 직원들은 투표권을 확보해 반대표를 독려하고 있다.

투표 자격을 둘러싼 노조 간 격돌도 이어지고 있다. 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)의 최승호 위원장은 공동교섭단을 탈퇴한 동행노조에 투표권이 없다고 선을 그었다. 반면 동행노조 측은 초기업노조가 앞서 '각 노조의 투표권을 모두 존중하겠다. 조합원 명부는 21일 14시 명부 기준으로 일치 부탁드린다.'라고 메일을 보내왔음을 밝히며 DX부문의 의견 반영을 위해 예정대로 투표 절차를 진행하겠다고 반박했다.

김영훈 고용노동부 장관가운데, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 지난 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. [사진=뉴스핌DB]

현재 중복을 포함한 노조별 조합원 수는 초기업노조 7만850명, 전국삼성전자노동조합(전삼노) 1만9053명, 동행노조 1만1172명 등 총 10만1075명이다. 반도체 인력이 주축인 초기업노조와 전삼노가 찬성표를 던질 경우 동행노조의 반대세가 부결로 이어질 가능성은 크지 않다는 분석이 지배적이다. 하지만 공동투쟁본부가 투표 종료 후 동행 측의 결과를 배제할 가능성도 남아 있어 혼선은 당분간 지속될 것으로 예상된다.

한편, 전삼노 수원지부 집행부와 동행노조는 이날 오전 11시 50분 삼성전자 수원캠퍼스 정문에서 공동 기자회견을 열고 잠정합의안에 대한 DX 부문의 입장과 향후 일정을 발표할 방침이다.

aykim@newspim.com