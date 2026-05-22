한국평가데이터, 벤처기업협회와 혁신기업 평가 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국평가데이터와 벤처기업협회가 22일 벤처기업 가치평가 모델 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 벤처·스타트업 가치평가 체계 수립과 AI 벤처 육성을 위한 첨단산업 데이터베이스 구축, 성장잠재력 분석 연구를 함께 하기로 했다
- 한국평가데이터는 1400만개 이상 기업정보를 제공하고 협회 회원사에 신용평가·기업정보 조회 우대를 제공하는 등 벤처 생태계 조성에 협력하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국평가데이터(KODATA)는 벤처기업협회와 벤처기업 가치평가 모델 공동 개발을 골자로 하는 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 저평가 받아 온 창업 초기 혁신기업의 성장과 경쟁력을 강화해 지속가능한 벤처 생태계를 조성하고자 마련됐다. 또한 지난해 9월 양 기관과 금융투자협회가 맺은 '자본시장 기반의 생산적 금융 확대를 위한 3자 업무협약'의 후속 조치이기도 하다.
양 기관은 이날 서울 여의도 한국평가데이터 본사에서 벤처기업의 성장 및 발전을 지원하는 포괄적 협력체계 구축에 합의했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 벤처·스타트업 대상의 가치평가 체계를 공동 마련하고, 인공지능(AI) 벤처기업 육성을 위한 '첨단산업 DB(데이터베이스)' 구축에 협력하기로 했다. 생산적 금융 활성화를 위한 벤처기업의 성장 잠재력을 분석하는 연구도 공동 진행할 계획이다.
이에 한국평가데이터는 가치평가 및 연구 수행을 위해 자사가 보유한 1400만 개 이상의 기업정보 인프라를 제공할 방침이다.
또한 벤처기업협회 회원사를 대상으로 한국평가데이터의 신용평가 및 기업정보 조회 서비스 이용 시 우대 조건을 적용하기로 했다. 양 기관은 협회의 벤처기업 지원 프로그램 운영과 현장 네트워크 교류, 정책연구 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.
홍두선 한국평가데이터 대표는 "이번 협약이 벤처기업의 성장을 돕고 생산적 금융을 확대라는 시대적 과제에 부응하는 데 의미 있는 역할을 할 수 있길 바란다"며 "한국평가데이터는 혁신 기업들이 도약할 수 있는 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com