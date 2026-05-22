하나은행, 중동 리스크 중소기업에 2200억원 포용금융 지원

보증비율 최대 100% 적용 및 보증료 감면 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 기술보증기금과 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용금융 지원 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.
하나은행은 특별출연금 30억원과 보증료지원금 20억원 등 총 50억원을 출연하며, 기술보증기금은 이를 재원으로 총 2,200억원 규모의 협약보증을 지원할 예정이다.
지원 대상은 ▲중동 지역 수출(예상) 기업 ▲중동산 원유 공급망 붕괴에 따른 피해 원자재 수요기업 ▲중동전쟁 경제여건 악화로 어려움을 겪는 경영 애로 기업 ▲ 기타 중동 전쟁 피해 수요기업 등이다.
실질적인 금융 부담 완화를 위해 ▲보증비율 최대 100% 적용 ▲보증료 최대 0.4%p 감면 ▲보증료 최대 0.6%p 지원 등의 혜택이 제공될 예정이다.
일부 대상 기업에는 산정특례, 심사완화, 전결권 완화 등 특례보증 우대사항을 적용해 긴급 유동성 공급이 가능하도록 지원할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com