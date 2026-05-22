행안부, '찾아가는 안전체험교실' 전국 확대...민관 4개 기관과 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 22일 4개 기관과 찾아가는 안전체험교실 업무협약을 체결해 민관 협업 안전교육을 강화했다
- 찾아가는 안전체험교실은 안전체험시설이 부족한 21개 지역을 3월부터 11월까지 방문해 주민 대상 체험형 안전교육을 실시한다
- 어린이·성인 맞춤형 프로그램과 지역 축제 연계 체험공간을 운영해 보행·물놀이·재난·응급대응 등 실질 교육을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 안전체험시설이 부족한 지역 주민들을 직접 찾아가는 체험형 안전교육을 확대 운영한다.
행정안전부는 22일 한국교육시설안전원, 대한산업보건협회, 한국남부발전, 한국화재보험협회 등 4개 기관과 '2026년 찾아가는 안전체험교실 업무협약'을 체결하고 민관 협업 기반의 안전체험교육을 강화한다고 밝혔다.
'찾아가는 안전체험교실'은 안전체험시설 접근이 어려운 지역을 직접 방문해 주민들에게 체험 중심 안전교육을 제공하는 프로그램이다. 2012년부터 지난해까지 전국 249개 지역에서 약 73만 명이 교육에 참여했다.
이번 협약에 따라 행정안전부와 참여 기관들은 안전체험교실 공동 운영과 교육 활동 지원, 홍보 등에 협력하기로 했다.
올해 프로그램은 사전 수요조사를 통해 선정된 전국 21개 지역에서 오는 3월부터 11월까지 운영된다.
특히 교육 대상별 맞춤형 프로그램을 마련해 실효성을 높였다. 어린이 대상 교육은 보행·물놀이 안전, 지진·화재 대피, 감염병 및 약취·유인 예방 등에 초점을 맞췄으며, 성인은 심폐소생술(CPR)과 하임리히법 등 실제 위기 상황에서 활용할 수 있는 응급 대응 교육을 중심으로 진행된다.
또 지역 축제 현장에 안전체험 공간을 별도로 마련하는 등 지역 특성을 반영한 체험 프로그램도 함께 운영할 계획이다.
김광용 재난안전관리본부장은 "위기 상황에 닥쳤을 때 스스로의 안전을 지키기 위해서는, 단순 이론 교육을 넘어 미리 경험하고 익히는 체험형 안전교육이 필요하다"며 "앞으로도 민·관 협력을 강화해 더욱 많은 국민께서 안전을 직접 체험하고 배울 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com