카카오뱅크, 1분기 중저신용자에 4500억원 규모 신용대출 공급

중저신용 대출 잔액 32.3%, 신규 취급 비중 45.6%…목표 초과

중저신용 대출 잔액 비중 2020년 대비 3배 증가, 연체율 0.51%

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 올해 1분기 중·저신용자(개인 및 개인사업자)에게 4500억 원 규모의 신용대출을 공급했다고 22일 밝혔다. 2017년 7월 출범 이후 취급한 중·저신용 대출은 누적 16조 원에 달한다.

카카오뱅크는 올해 1분기 중·저신용자(개인 및 개인사업자)에게 4500억 원 규모의 신용대출을 공급했다고 22일 밝혔다. [사진= 카카오뱅크]

카카오뱅크는 1분기 중·저신용 대출 잔액 및 신규 취급 비중에 대해 각각 32.3%, 45.6%로 목표치인 30%, 32%를 초과했다고 했다. 중·저신용 대출 잔액 비중은 2020년 말 10.2%에서 3배로 증가했다. 중도상환해약금 전액 면제로 인한 비중 관리가 어려움에도 불구하고 지속적으로 대출 공급을 확대한 결과다.

포용금융과 동시에 건전성도 확보했다. 30% 이상의 중·저신용 대출 비중을 유지하고 있음에도, 1분기 연체율은 0.51%로 안정적으로 관리되고 있다.

중·저신용 고객의 대출 이자 부담 경감과 신용도 개선에 기여하고 있다. 신용대출 대환 고객 가운데 중·저신용자는 절반 이상인 것으로 나타났다.

올해 1분기 카카오뱅크 중신용대출을 받은 고객을 분석한 결과, 52%가 대출 실행 후 1개월 이내 신용점수 상승을 경험했다. 이들의 신용점수는 평균 49점 올랐으며, 가장 큰 폭으로 상승한 고객은 703점에서 963점으로 260점 높아졌다.

대출을 실행한 중·저신용자 5명 중 1명은 신용도가 개선돼 고신용자로 전환됐다. 일반적으로 대출을 받을 경우 부채 증가로 신용점수가 소폭 하락하지만, 비은행 대출 상환으로 부채 증가효과 대비 고금리 대출 감소 효과가 더 커 신용점수가 상승한 것으로 보인다.

금융권 대환대출 인프라를 기반으로 제공하는 '신용대출 갈아타기' 서비스에서 중·저신용 고객의 이자 부담 경감이 이어졌다. 1분기 카카오뱅크 앱에서 다른 금융사의 신용대출을 대환한 고객 중 52%는 중·저신용자였다. 이들 중 절반은 비은행업권의 신용대출을 대환했다.

대환을 통해 중·저신용자의 금리 절감 효과를 분석한 결과, 평균적으로 금리가 3.5%p 낮아졌고, 비은행업권에서 넘어온 고객은 6.1%p의 금리 절감 효과를 보였다. 신용점수 819점(KCB 기준)인 한 20대 고객은 카드사의 신용대출을 카카오뱅크의 중신용대출로 갈아타면서 대출 금리를 14.1%p 낮췄다.

비금융 데이터 기반 신용평가모형 혁신을 통해 추가 공급도 늘어나고 있다. 카카오뱅크는 기존 금융 정보만으로는 정교한 평가가 어려웠던 중·저신용자와 금융 이력이 부족한 고객을 위해 비금융 데이터 기반의 대안신용평가모형을 2022년 개발했다. 개인사업자 부문에서도 '업종별 특화 모형'을 도입해 사업역량이 뛰어난 소상공인에 대한 대출이 가능하도록 하고 있다.

전통적인 평가모형으로 대출이 거절된 중·저신용자와 개인사업자에게 대안신용평가모형을 활용해 대출을 공급해 금융 소외 계층에 대한 신용 평가의 정확성과 포용성을 높이고 있다. 카카오뱅크가 대안신용평가모형으로 추가 공급한 중·저신용 대출 규모는 누적 1조1000억원을 넘었다.

또한, 카카오뱅크는 자체 개발한 대안신용평가모형을 외부 금융사에도 개방하고 있다. 그를 통해 대안신용평가의 저변과 포용금융의 영역을 확대하고 더 많은 금융소비자가 좋은 조건의 금융 혜택을 누리도록 하겠다는 방침이다.

카카오뱅크는 데이터 기반의 신용평가모형 개발 혁신과 리스크 관리 역량을 바탕으로 포용금융 실천을 지속적으로 확대할 예정이다.

dedanhi@newspim.com