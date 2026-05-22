박형준 측, 허위사실 공표 혐의로 시민단체 관계자 고발…"공정선거 위협"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프가 22일 시민단체 관계자들을 허위사실 유포 혐의로 고발했다
- 캠프는 특혜 의혹 제기가 이미 불송치된 사안 왜곡·자의적 해석에 기반한 허위사실이라고 주장했다
- 또 특정 후보 낙선을 위한 악의적 프레임으로 공정선거와 후보자 가족 명예를 훼손했다며 엄정 수사를 촉구했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프가 시민단체 관계자들을 대상으로 허위사실 유포했다며 법적 대응에 나섰다.
22일 박 후보 캠프는 '내란 청산과 부산대개혁을 위한 시민주권네트워크' 대표와 간부, '부산참여연대' 공동대표를 공직선거법 위반(허위사실공표·후보자비방) 및 형법상 명예훼손 혐의로 부산경찰청에 고발했다고 밝혔다.
캠프 측은 "이들이 지난 20일 기자회견과 언론 인터뷰, 논평자료 배포 등을 통해 박 후보와 가족에 대한 특혜 의혹을 제기하며 허위사실을 유포했다"고 주장했다.
또 "해당 주장에 대해 수사기관이 이미 불송치 결정을 내려 혐의없음이 확인된 사안임에도 일부 사실을 왜곡하거나 자의적으로 해석했다"고 말했다.
캠프는 "시민단체 측이 지난 11일에도 유사한 내용의 기자회견을 연 데 이어, 20일에는 다른 단체와 공모해 특정 후보자의 낙선을 목적으로 허위사실을 반복 공표했다"며 고발 배경을 설명했다.
이에 박 후보 측은 "시민단체 간부들이 객관적 사실관계를 확인하려는 최소한의 노력도 없이 오로지 선거 형세를 유리하게 만들고 박형준 후보자를 낙선시키기 위해 악의적인 허위 프레임을 기획하여 배포했다"고 전했다.
이어 "공직선거의 공정성을 심각하게 훼손하고 후보자와 그 가족의 명예를 짓밟는 중대한 범죄행위"라며 법에 따른 엄중한 수사를 촉구했다.
ndh4000@newspim.com