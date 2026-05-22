중기부-에스토니아, 스타트업 협력 확대 약속

AI 핵심 요약beta
- 정부와 에스토니아가 22일 스타트업 협력을 논의했다
- 컴업과 래티튜드59 교류 확대 방안을 중점 협의했다
- 창업정책과 육성 경험 공유로 협력 강화에 뜻을 모았다
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창업정책·육성 경험 공유
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부와 유럽 대표 창업 강국인 에스토니아가 스타트업 생태계 협력 확대 방안을 논의했다. 양국은 대표 스타트업 행사 간 교류 확대와 창업정책 협력 등을 추진하기로 했다.
중소벤처기업부는 노용석 1차관이 22일 주한 에스토니아 대사관을 방문해 타넬 셉 주한 에스토니아 대사와 스타트업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
에스토니아는 인구 약 130만명의 소국이지만 스카이프(Skype)와 와이즈(Wise), 볼트(Bolt) 등 글로벌 스타트업을 배출한 국가다. 외국인이 온라인으로 법인을 설립·운영할 수 있는 e-거주권(e-Residency) 제도와 디지털 노마드 비자(Digital Nomad Visa) 등 디지털 기반 행정체계도 운영하고 있다.
양측은 이날 면담에서 오는 12월 열리는 국내 최대 스타트업 행사 컴업(COMEUP)과 에스토니아 대표 스타트업 행사 래티튜드59(Latitude59) 간 교류 확대 방안을 중점 논의했다. 또 양국의 창업 지원 정책과 글로벌 스타트업 육성 경험을 공유하고 스타트업 생태계 발전을 위한 협력 방향에 대해 의견을 나눴다.
노 차관은 "에스토니아는 작지만 강한 나라로, 스타트업 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 국가"라며 "이번 면담을 계기로 양국 스타트업 간 실질적인 협력이 확대될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com