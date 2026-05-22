정청래, 충북 찾아 "전당적 지원"…반도체·강호축·농촌소득 공약 강조

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신용한 지원 유세 나서…"충북, 첨단산업 중심축으로 키우겠다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 정청래 대표(총괄상임선거대책위원장)가 22일 충북을 방문해 신용한 충북지사 후보 지원 유세에 나서며 중앙당 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.

정 대표는 이날 오전 청주 SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞에서 신 후보, 이장섭 청주시장 후보와 함께 출근길 인사로 일정을 시작했다.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 22일 청주를 찾은 정청래 더불어민주당 대표가 신용한 충북지사 후보와 함께 출근길 인사를 하고 있다. [사진=신용한 캠프] 2026.05.22 baek3413@newspim.com

이번 방문에는 충북 핵심 산업인 반도체 경쟁력을 국가 차원에서 뒷받침하겠다는 메시지가 담겨 있다.

청주는 SK하이닉스를 중심으로 국내 반도체 산업의 주요 생산 거점으로 자리 잡고 있으며 오창·청주 일대 첨단 반도체 클러스터는 충북의 미래 성장 동력으로 평가된다.

정 대표는 현장에서 "충북은 대한민국 첨단산업의 중심으로 성장하고 있다"며 "반도체와 인공지능(AI), 첨단 소재 산업을 국가 전략산업으로 육성하기 위해 민주당과 이재명 정부가 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

이어 이장섭 후보 선거사무소에서 열린 현장 선거대책위원회의에서도 지원 의지를 재차 강조했다.

그는 "민주당은 전당적, 거당적 차원에서 충북 지원을 아끼지 않겠다"며 "충북이 원하는 것이라면 무엇이든 하겠다는 각오"라고 했다.

충북 핵심 공약인 강호축 국가 철도망 구축 의지도 밝혔다. 정 대표는 "충북이 균형 발전의 중심축이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026.05.22 baek3413@newspim.com

민주당은 이날 충북 공약 이행을 위한 '공약 실천 태스크포스(TF)'도 구성했다.

임호선 충북도당위원장 직무대행을 단장으로 지역 국회의원들이 참여해 법·제도 개선과 예산 지원을 추진할 계획이다.

농촌 기본소득 확대와 농업 지원 강화도 약속했다.

신용한 후보는 "농촌 기본소득 등 공약을 바로 실천해줘 감사하다"며 "충북에서 시작된 변화가 전국으로 확산되도록 하겠다"고 말했다.

이날 회의에는 충북지사 출신 이시종 상임선대위원장도 참석해 "도민들이 새로운 충북 시대를 선택할 것"이라고 했다.

정 대표는 이후 충주로 이동해 신 후보, 맹정섭 충주시장 후보 지원 유세를 이어갔다.

baek3413@newspim.com