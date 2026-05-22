'유럽의 맛을 경험하다', 6월 9일부터 나흘간 서울푸드앤호텔 2026 참가

AI 핵심 요약beta
- 프랑스식품음료연맹이 6월 9일 유럽의 맛 캠페인으로 서울푸드앤호텔에 참가했다
- 행사에서 유럽산 가공식품을 소개하고 셰프 시연·수입 상담 등 B2B 프로그램을 진행했다
- 주최 측은 국내 바이어와 협력을 확대해 유럽 가공식품의 품질과 활용 사례를 알릴 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = '유럽의 맛을 경험하다(European Taste Experience)' 캠페인이 6월 9일부터 12일까지 킨텍스 제1전시장에서 열리는 '서울푸드앤호텔 2026'에 참가한다.
이번 캠페인은 프랑스식품음료연맹(ANIA)이 주최하고 유럽연합(EU)이 공동 지원한다. 전시관은 제1전시장 4홀 4F601에 마련된다.
행사에서는 유럽산 가공식품을 중심으로 국내 바이어와 수입 관계자를 대상으로 한 B2B 프로그램이 운영된다. 참가 기업들은 디저트, 스낵, 베이킹·쿠킹 재료, 컨디먼트, 베이비푸드 등 제품군을 선보일 예정이다.
참가 기업은 위 러브 잇(Oui Love it), 레오나르 파를리(Léonard Parli), 생트 루시(Sainte Lucie), 샤르보노-브라방(Charbonneaux-Brabant), 파티세오(Paticeo), 코르실리아(Corsiglia), 메종 앙드레지(Maison Andrésy), 마테르나(Materna) 등 8개사다.
전시 기간에는 셰프 시연 프로그램도 진행된다. 윤예랑 셰프와 황석용 셰프가 참여해 전시 제품을 활용한 레시피와 조리 방식을 소개할 예정이다.
윤예랑 셰프는 물랑에서 활동하고 있으며, 황석용 셰프는 '쿠프 뒤 몽드 드 라 불랑주리' 국가대표팀 경력이 있다.
현장에서는 브랜드별 제품 설명과 릴레이 데모, 수입 상담도 함께 운영된다. 바이어들은 제품 원료와 제조 방식, 국내 유통 가능성 등을 현장에서 확인할 수 있다.
주최 측은 이번 전시를 통해 유럽산 가공식품의 품질과 활용 사례를 국내 시장에 소개하고, 국내 유통사 및 수입사와 협력 기회를 확대할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com