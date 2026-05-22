엘앤씨바이오, 미얀마서 ECM 스킨부스터 론칭

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오가 22일 미얀마 국제학회서 ECM 기반 스킨부스터 리투오를 공개했다
- 전문가들은 인체 ECM 기반 리투오의 기초·임상 데이터와 실제 미용·재생의학 적용 사례를 공유했다
- 회사는 아시아 확산을 발판으로 연말까지 20여개국 진출해 K-재생 미용의학을 선도할 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엘앤씨바이오가 미얀마에서 개최된 국제 미용·항노화 학회 'MSAAH Congress 2026'에서 세계 최초의 ECM(세포외기질) 기반 스킨부스터 '리투오(Re2O)'를 선보였다고 22일 밝혔다.
학회에는 동남아시아 전역의 미용·재생의학 전문가들이 참석했다. 리투오 론칭 세션에서는 엘앤씨바이오 부회장이자 연세대학교 의과대학 특임교수인 이주희 교수가 "인체 ECM 기반 스킨부스터 플랫폼: 리투오"를 주제로 강연했다.
이 교수는 피부 노화와 손상을 단순한 볼륨 손실이 아닌 ECM 미세환경 붕괴 관점에서 설명하며, ECM 기반 재생 미용의학의 중요성을 강조했다. 리투오가 인체 유래 ECM 스캐폴드를 기반으로 한 제품이라는 점과 함께 기초 연구 및 임상 데이터를 소개했다. 나비성형외과 신동우 원장도 미세화 무세포동종진피 기반의 임상 활용 경험과 미용 수술 영역에서의 실제 적용 사례들을 발표했다.
학회 진행자인 미얀마의 Su Phyo Aung 원장은 "리투오가 한국에서 가장 잘 알려진 ECM 스킨부스터이며, 현재까지 발표된 기초 및 임상 근거가 가장 탄탄한 제품"이라고 평가했다. 그는 "미얀마에서도 피부 재생뿐 아니라 모발 재생 영역까지 리투오를 다양하게 활용하여 실제 임상 데이터를 축적해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
엘앤씨바이오 이환철 회장은 "글로벌 미용의학 시장은 단순 채우기보다 자연스럽게 피부의 구조와 기능을 개선시키는 재생 기반 접근으로 변화하고 있다"며 "리투오는 세계 최초의 ECM 기반 스킨부스터 플랫폼으로서 차별화된 기술력과 임상적 근거를 기반으로 글로벌 시장 확대를 진행하고 있다"고 밝혔다.
지난주 싱가포르에서 리투오 파인(Re2O Fine)을 론칭한 데 이어 아시아 시장에서 임상 도입이 증가하고 있다. 회사는 연말까지 세계 20여개 국가에서 리투오를 통해 글로벌 K-재생 미용의학을 선도할 계획이다.
nylee54@newspim.com