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삼성전자 잠정 합의안 찬반 투표 통과될까…노노 갈등·주주 소송 '난관'

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  • 삼성전자 노사가 22일 임금협상 잠정합의안 전자투표를 시작해 가결 시 총파업 리스크를 줄이게 됐다.
  • 합의안은 DS 부문 특별경영성과급 신설 등 DS 중심 보상으로 DX·비메모리 직원들의 형평성 논란과 노노 갈등을 키우고 있다.
  • 대한민국주주운동본부는 특별성과급이 주총 의결 없이 확정될 경우 무효 소송을 예고해 향후 법적 분쟁 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22~27일 잠정안 전자투표…필요시 연장
DX·비메모리 반발에 주주 소송 변수까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 총파업 직전 2026년 임금협상 잠정 합의안을 마련했지만, 최종 확정까지는 여전히 넘어야 할 고비가 남아 있다. 조합원 대상 찬반 전자투표가 시작된 가운데, 성과급 규모를 둘러싼 디바이스경험(DX) 부문과 디바이스솔루션(DS) 부문 간 온도 차가 노노 갈등으로 번지는 모습이다. 여기에 주주단체까지 특별경영성과급 지급을 두고 무효 소송을 예고하면서 노사 합의 이후에도 후폭풍이 이어지고 있다.

22일 업계에 따르면 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 이날 오후 2시 12분부터 오는 27일 오전 10시까지 2026년 임금협상 잠정 합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행한다. 투표는 전자투표 방식으로 실시된다. 의결권을 가진 조합원 과반이 투표에 참여하고 투표자 과반이 찬성하면 잠정 합의안은 최종 가결된다. 반대로 찬성표가 과반에 미치지 못하면 합의안은 부결되고 노사는 다시 협상 테이블에 앉아야 한다.

[AI 인포그래픽 = 김아영 기자]

◆ 전자투표인데 6일간 진행…교대근무·조합원 규모 감안

이번 투표는 전자투표 방식임에도 이날 오후 2시를 시작으로 주말을 포함해 총 엿새간 진행된다. 공고문에는 '필요시 연장' 단서도 명시된 것으로 알려졌다. 노조 측이 정한 유효 투표율에 도달하지 못할 경우 투표 기간이 늘어날 가능성도 열려 있는 셈이다.

투표 기간이 비교적 길게 잡힌 것은 삼성전자 사업장 특성과 조합원 규모를 고려한 조치로 풀이된다. 삼성전자 노조 조합원은 평택·화성·기흥 등 반도체 사업장이 있는 DS 부문에 상당수 분포한 것으로 알려졌다. 반도체 생산라인은 24시간 교대근무 체제로 운영되고, 일부 가전 사업장 역시 근무 형태가 다양한 만큼 전자투표를 통해 조합원 참여 시간을 넓게 보장하려는 취지로 해석된다.

노조는 시공간 제약이 적은 전자투표를 통해 최대한 많은 조합원의 참여를 유도하겠다는 방침이다. 투표 관리는 노조 규약 제35조에 따라 선거관리위원회가 전담한다. 투표 절차의 공정성을 확보하기 위한 장치다.

노조 규약 제57조 등에 따라 위원장은 투표 종료 후 지체 없이 재적 조합원 수와 투표 참여 인원, 찬반 비율을 전체 조합원에게 공고해야 한다. 의결권을 가진 조합원 과반이 투표에 참여하고 투표자 과반이 찬성해야 안건이 통과된다. 투표 결과에 이의가 있는 경우 3일 이내에 노조에 이의를 제기할 수 있다.

◆ 특별성과급 신설…DS 보상 체계 확 바뀐다

잠정 합의안의 핵심은 DS 부문 특별경영성과급 신설이다. 노사는 기존 초과이익성과급(OPI)을 유지하되, 반도체 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 지급하기로 했다. 평균 임금 6.2% 인상과 최대 5억원 규모의 주택자금 대출제도 신설도 합의안에 포함됐다.

특별경영성과급은 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급하는 방식이다. 지급 재원은 부문 공통 40%, 사업부별 60%로 나뉘고, 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정해졌다. 

◆ DS 중심 보상안에 DX·비메모리 불만 확산

문제는 성과급 격차다. 잠정 합의안이 DS 부문 성과를 중심으로 설계되면서 DX 부문과 비메모리 사업부 직원들 사이에서는 형평성 논란이 커지고 있다.

스마트폰·가전·TV 등을 담당하는 DX 부문은 올해 실적 부진으로 기존 OPI 지급 규모가 제한될 가능성이 거론된다. 다만 노조 측 설명에 따르면 이번 잠정 합의안에 포함된 600만원 상당의 자사주는 기존 OPI와 별도로 추가 지급되는 구조다.

반면 DS 부문은 특별경영성과급과 기존 OPI를 더해 큰 폭의 보상이 가능할 것으로 추산된다. 다만 DS 내부에서도 메모리사업부와 시스템LSI·파운드리 등 비메모리 사업부 간 격차는 불가피하다. 메모리사업부 직원은 세전 기준 최대 6억원 안팎, 비메모리 직원은 2억원대 성과급 수령 가능성이 제기된다. 같은 반도체 부문 안에서도 실적 기여도에 따라 보상 차이가 커질 수 있어 사업부별 온도 차가 나타나는 분위기다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

DX 부문 직원들의 반발은 노조 가입 움직임으로 이어지고 있다. DX 부문 중심 노조인 삼성전자 노동조합 동행 가입자는 2600여 명 수준에서 이날 오전 기준 1만2000명 안팎으로 급증한 것으로 알려졌다. 일부 직원들은 잠정 합의안에 반대표를 던지기 위해 막판 투표권 확보에 나선 것으로 전해졌다.

다만 투표권을 둘러싼 노조 간 혼선도 커지고 있다. 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부 측은 2026년 임금협약 잠정 합의가 사측과 공동교섭단 간 체결된 만큼, 공동교섭단에 참여하지 않은 동행노조에는 투표권이 없다는 취지로 공지했다. 반면 동행노조는 초기업노조가 앞서 각 노조의 투표권을 존중하겠다고 안내했다며 DX 부문 조합원의 의견이 반영돼야 한다고 주장하고 있다.

◆ 투표 부결 땐 총파업 불씨 재점화 가능성

투표가 가결되면 잠정 합의안은 최종 효력을 갖게 된다. 삼성전자로서는 지난 21일부터 다음달 7일까지 예고됐던 총파업 리스크를 사실상 해소하고 반도체 생산 차질 우려도 낮출 수 있다. 노조 역시 성과급 제도화라는 핵심 요구를 일정 부분 관철했다는 평가를 받을 수 있다.

그러나 투표가 부결되면 상황은 다시 원점으로 돌아갈 수 있다. 노조는 총파업을 철회한 것이 아니라 유보한 상태다. 잠정 합의안이 조합원 승인을 받지 못하면 재협상이 불가피하고, 이 과정에서 파업 가능성이 다시 부각될 수 있다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 일대에서 열린 '투명하게 바꾸고 상한 폐지 실현하자-4.23 투쟁 결의대회'에서 구호를 외치고 있다. [사진=뉴스핌DB]

삼성전자 안팎에서는 가결 가능성에 무게를 두는 시각이 우세하다. 초기업노조와 전국삼성전자노동조합 조합원 다수가 DS 부문에 속한 것으로 알려진 만큼, DS 중심 보상안에 찬성표가 몰릴 가능성이 있다는 이유에서다. 다만 DX 부문과 비메모리 사업부의 반발이 조직 내부 갈등으로 장기화할 경우 합의안이 통과되더라도 보상 체계의 안정적 운영은 별도 과제가 될 수 있다.

◆ 주주단체도 변수…"주총 없으면 무효 소송"

노사 내부 갈등과 별개로 주주단체의 반발도 새로운 변수로 떠올랐다. 대한민국주주운동본부는 이날 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 삼성전자 노사의 특별성과급 합의가 주주총회 의결 없이 확정될 경우 무효 소송을 내겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한민국주주운동본부가 21일 오전 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 기자회견을 하고 있다. 2026.05.21 aykim@newspim.com

이 단체는 회사 성과를 재원으로 주주가 아닌 임직원에게 일률적으로 배분하는 것은 노사 합의로 처리할 수 있는 임금·근로조건이 아니라고 주장하고 있다. 주주운동본부는 입장문에서 "회사의 성과는 임금의 직접 재원이 될 수 없다"며 "회사의 이익 처분권은 상법상 주주총회에 전속된다"고 밝혔다. 이어 "노동조합과 경영진이 합의한 성과배분안에 대해 양측이 함께 주주를 설득하고 주주총회 의결을 거쳐 승인을 받는다면 절차적 하자는 모두 치유된다"고 주장했다.

주주단체 주장이 실제 소송으로 이어질 경우 특별경영성과급의 법적 성격이 쟁점이 될 전망이다. 회사는 노사 합의에 따른 보상 제도라는 입장을 취할 가능성이 크지만, 주주단체는 회사 성과를 재원으로 하는 만큼 사실상 이익 처분에 가깝다고 보고 있다. 지급 재원이 영업이익 등 회사 성과와 직접 연결될수록 주주권 침해 논란은 더 커질 수 있다.

kji01@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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