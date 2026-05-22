한국투자증권, 퇴직연금 개인 고객 대상 오프라인 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 21일 퇴직연금 개인 대상 연금 마스터 클래스 세미나를 열었다
- 연금 마스터 클래스는 온·오프라인 통합 컨설팅으로 3주간 투자·절세 강연을 제공했다
- 한국투자증권은 기수제 운영과 사후 관리를 통해 연금 자산관리 서비스 수준을 높인다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 전날 서울 여의도 본사에서 퇴직연금 개인 고객 대상 '연금 마스터 클래스' 오프라인 세미나를 개최했다고 22일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 연금 마스터 클래스는 연금 고객의 체계적인 자산 관리를 지원하기 위해 올해 처음 도입한 온·오프라인 통합 연금 컨설팅 서비스다.
회사는 기수제 운영을 통해 참가자 간 네트워크 형성을 돕고, 지속적인 사후 관리 등을 제공한다. 총 3주간의 프로그램으로 구성된 이번 행사는 1·2주 차에 유튜브 라이브를 통해 ▲유튜버 박곰희와 함께하는 VIP 연금 올라운드 전략 ▲이미연 세무사의 연금 절세 설루션 등의 강연을 제공했다.
3주 차 과정으로 열린 이날 오프라인 세미나에서는 금융과 부동산을 아우르는 강연이 펼쳐졌다. 첫 번째 세션에서는 한국투자증권 GWM 김기철 감정평가사가 '2026년 부동산의 진짜 흐름, 주거·상업·오피스텔 전망'을 주제로 강연을 진행했고, 이어 연금컨설팅부 김영기 팀장이 '글로벌 연금 투자의 기술, VIP 전용 투자전략'을 소개했다.
강연 직후에는 한국투자증권의 세무 및 자산관리 전문가들이 참여하는 '1대1 개별 맞춤 상담' 세션이 진행됐다. 세미나 참석 고객이 연금 자산을 안정적으로 유지하고 스마트하게 운용할 수 있도록 실질적인 설루션을 제시하기 위한 취지다.
한국투자증권은 향후 기수제 방식의 운영을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 확대하는 한편, 후속 관리 체계를 강화해 연금 자산관리 서비스의 수준을 한층 더 끌어올린다는 구상이다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "이번 세미나를 통해 실질적인 연금 투자 전략과 인사이트를 전달하는 데 집중했다"며 "앞으로도 고객들의 든든한 파트너로서 안정적이고 효율적인 자산관리를 돕는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com