충주서 공무원 사칭 보이스피싱 주의보…정육점 위생장비 강매

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 최근 시 공무원 사칭 보이스피싱 사기 시도에 시민 주의를 당부했다
- 사기범은 ATP세균측정기 강매하며 영업정지·과태료 운운하는 협박성 전화를 걸었다
- 시는 고가 물품 구매·계좌이체 요구 시 통화 종료 후 시청 부서에 신분 확인을 해야 한다고 밝혔다
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시는 최근 시청 공무원을 사칭해 정육점 등 축산물 판매업소를 대상으로 특정 위생 장비를 강매하려는 보이스피싱 사기 시도가 잇따르고 있다며 시민의 각별한 주의를 당부했다.
22일 시에 따르면 지난 20일 오후 5시께 성서동의 한 정육점에 '변경된 법적 근거에 따라 시중가 190만 원 상당의 ATP 세균측정기(루미테스터)를 의무적으로 구입·설치해야 하며 위반 시 영업 정지 및 과태료가 부과될 수 있다'는 내용의 협박성 전화가 걸려왔다.
이어 허위 공문서도 문자로 발송됐다.
업주가 이를 수상히 여겨 시청 축산과에 사실 여부를 확인하면서 실제 피해로 이어지지는 않았다.
다음 날인 21일 오전에도 문화동의 또 다른 정육점에 동일한 수법의 사기 시도가 발생한 것으로 확인됐다.
이들 사기범은 특정 위생 장비를 법적 의무 장비인 것처럼 속인 뒤 '영업 정지'나 '벌금' 등을 언급하며 업주에게 심리적 압박을 가해 물품 구매를 유도하는 수법을 사용한 것으로 나타났다.
시 관계자는 "이번 사례는 단순 해프닝이 아니라 전국 여러 지자체에서 보고된 전형적인 사기 수법"이라며 "일반 전화 번호로 연락해 고가 물품 구매나 계좌 이체를 요구할 경우 번호 변조에 의한 보이스피싱일 가능성이 높다"고 말했다.
이어 "이 같은 전화를 받을 경우 즉시 통화를 종료하고 시청 관련 부서에 직접 연락해 발신자의 신분과 소속을 확인해야 한다"고 당부했다.
baek3413@newspim.com