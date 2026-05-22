DB손보, 美 포테그라 인수 완료…국내 보험사 최초

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2.3조원 규모 해외 M&A 이달 30일 종결

미국·유럽 사업 플랫폼 확보…글로벌 성장 속도

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 미국 특화보험사 포테그라 인수를 마무리한다. 국내 보험사가 미국 보험사를 인수하는 첫 사례로 DB손보의 해외사업 확대 전략도 본격적인 전환점을 맞게 됐다.

DB손해보험은 22일 공시를 통해 지난해 9월 26일 체결한 미국 특화보험사 더 포테그라 그룹(The Fortegra Group, Inc.) 지분 100% 인수 계약을 오는 30일 최종 종결한다고 밝혔다.

이번 거래 규모는 총 16억5000만달러(약 2조3000억원)다. DB손보는 오는 30일 팁트리(Tiptree Inc.)와 워버그 핀커스(Warburg Pincus LLC) 측에 최종 인수대금을 지급하고 인수 절차를 마무리할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험 사옥 [사진=DB손해보험] 2025.12.12 yunyun@newspim.com

이번 인수는 국내 보험사의 미국 보험사 인수 첫 사례이자, 국내 보험업계 최대 규모의 해외 인수합병으로 평가된다. DB손보는 이번 거래를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진입할 수 있는 사업 플랫폼을 확보하게 됐다.

DB손보는 1984년 괌 지점 개설을 시작으로 미국 시장에 진출했다. 이후 '미국에 제2의 DB손해보험을 만든다'는 목표로 해외사업을 확대해 왔으며, 이번 포테그라 인수도 글로벌 보험사로 도약하기 위한 전략적 결정이라는 설명이다.

포테그라는 1978년 설립된 글로벌 보험그룹으로, 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있다. 특화보험, 신용·보증보험, 보증 서비스 등 보험 관련 사업을 중심으로 포트폴리오를 구축해왔다.

특히 미국과 유럽에서 전문적인 언더라이팅과 리스크 관리 역량을 기반으로 장기간 안정적인 합산비율(90% 수준)을 시현하고 있으며 보험과 보험 관련 서비스 사업 등 안정적 포트폴리오를 구축하고 있다는 평가를 받는다.

2025년 기준 포테그라의 연간 보험료 규모는 33억5000만달러(약 4조8000억원)이다. 순이익은 1억6000만달러(약 2000억원) 수준이다. 현재 미국 전역과 영국, 이탈리아 등 유럽 12개국에서 사업을 영위하고 있으며, AM Best 신용등급은 A-다.

DB손해보험은 이번 인수를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진입해 글로벌 성장을 위한 사업 플랫폼을 확보하고 국가 와 보험종목 차원의 리스크 다변화로 수익 안정성을 제고하겠다는 구상이다.

DB손보는 미국, 중국, 동남아 등 3대 권역을 중심으로 해외사업을 확대해왔다. 2024년에는 베트남 국가항공보험(VNI)과 사이공하노이보험(BSH) 지분을 인수해 베트남 10대 손해보험사 가운데 3곳을 품으면서 동남아 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

yunyun@newspim.com