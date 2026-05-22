'수출바우처 매칭페어' 개최…중기부·중진공, 해외진출 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업진흥공단이 22일 수출바우처 매칭페어를 열어 수출 중소기업 해외진출 전략 수립을 지원했다
- 행사에는 참여기업 400여개사와 수행기관 84개사가 참여해 맞춤형 상담·멘토링·수출애로·물류·홍보관 등을 운영했다
- 올해 새로 벤처캐피탈관과 물류상담관을 마련해 민간투자 확대와 중동 정세 불안에 따른 물류 애로 해소를 도모했다
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수출기업 400곳 상담
VC·물류 상담관 신설
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 수출 중소기업들이 해외 진출 전략을 직접 설계하고 전문기관과 연결되는 대규모 상담의 장이 열렸다. 중동 정세 불안과 글로벌 시장 변화 속에서 수출 애로 해소와 투자 유치까지 한 번에 지원하는 프로그램도 새롭게 마련됐다.
중소벤처기업진흥공단은 22일 서울 파르나스호텔에서 '2026 수출바우처 매칭페어'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 수출바우처 참여기업이 자사 수요에 맞는 수행기관을 직접 발굴하고, 분야별 전문 상담을 통해 해외진출 전략을 구체화할 수 있도록 마련됐다. 수출바우처 활용도를 높이고 실질적인 수출 성과 창출을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
수출바우처 매칭페어는 지난 2019년 첫 개최 이후 올해로 8년째 이어지고 있다. 올해 행사에는 참여기업 약 400개사와 수행기관 84개사 등 총 480여개사가 참여했다.
특히 사전 매칭 시스템을 통해 기업이 희망하는 수행기관과 시간대별 상담을 연계하면서 보다 내실 있는 상담이 이뤄질 수 있도록 구성했다.
행사장에서는 ▲참여기업-수행기관 매칭 상담회 ▲수출바우처 멘토링관 ▲수출애로 상담관 ▲물류상담관 ▲벤처캐피탈 전문관 ▲중진공 홍보관 등이 운영됐다.
참여기업-수행기관 매칭 상담회에서는 수출바우처 15개 서비스 분야별 우수 수행기관과 참여기업 간 맞춤형 상담이 진행됐다. 전문 상담관에서는 수출바우처 활용 방법과 수출 애로 해소 방안, 중진공 지원사업 등에 대한 현장 상담도 함께 이뤄졌다.
올해부터는 민간투자 확대를 지원하기 위해 '벤처캐피탈 전문관'을 신설했다. 참여기업은 기업설명(IR) 피칭과 금융 상담 서비스를 받을 수 있다.
중동 정세 불안에 따른 물류 부담 증가에 대응하기 위해 '물류상담관'도 별도로 마련했다. 중소기업의 해외 물류 애로를 해소하고 대응 전략 수립을 지원하기 위한 조치다.
박장혁 중진공 글로벌성장이사는 "수출 중소기업이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 전문성을 갖춘 수행기관의 맞춤형 지원이 무엇보다 중요하다"며 "이번 매칭페어를 통해 참여기업들이 역량 있는 수행기관과 연계돼 가시적인 해외진출 성과를 거둘 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.
rang@newspim.com