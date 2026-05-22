한유원, 상반기 신입 채용…청년인턴 등 총 18명 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국중소벤처기업유통원이 22일 상반기 신입 등 18명 채용에 나선다고 밝혔다
- 채용 전환형 청년인턴 12명·경력직 2명·장애인 3명·보건관리자 1명을 모집한다
- 원서 접수는 26일부터 6월 5일 오후 5시까지이며 최종 임용은 7월 말 예정이다
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7월 말 최종 임용 예정
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원이 올해 상반기 신입직원 채용에 나선다. 청년인턴과 경력직, 장애인 제한경쟁 채용 등을 포함해 총 18명을 선발할 계획이다.
한유원은 2026년 상반기 직원 채용을 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 채용 규모는 총 18명이다. 분야별로는 ▲채용 전환형 청년인턴 12명(일반 10명·보훈 2명) ▲경력직 2명(노무사 1명·직접생산확인지원 1명) ▲사회형평(장애인) 3명(회계정산) ▲보건관리자 1명(육아휴직 대체인력)이다.
한유원은 중소벤처기업과 소상공인 판로마케팅 지원 기관이다. 중소기업 마케팅 지원사업과 소상공인 온라인 판로 지원사업, 대국민 소비 활성화 행사인 동행축제 등을 운영하고 있다.
원서 접수는 오는 26일부터 6월 5일 오후 5시까지 한유원 채용 누리집을 통해 진행한다. 전형 절차와 일정은 채용 분야별로 다르며, 최종 임용은 7월 말 예정이다.
rang@newspim.com