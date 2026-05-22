김대수·김양호 전 삼척시장, 이정훈 후보 공개 지지

AI 핵심 요약beta
- 김대수·김양호 전 삼척시장이 22일 이정훈 삼척시장 후보 지지를 선언했다
- 두 사람은 집권여당 후보 이정훈이 중앙정부와의 연결로 삼척의 새로운 도약을 이끌 적임자라고 평가했다
- 폐광지역 회복·관광 재도약 등 과제 해결과 미래 여는 행정이 필요하다며 유권자들에게 이정훈 지지를 호소했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김대수·김양호 전 삼척시장이 22일 더불어민주당 이정훈 삼척시장 후보를 지지하고 나섰다.
이들은 지지선언에 앞서 "삼척의 미래와 더 나은 삼척을 후세에게 물려주기 위해 이정훈 후보를 지지한다"며 "집권여당의 함과 중앙정부와의 연결, 시민을 위한 절박함으로 삼척의 새로운 도약을 이끌 수 있는 후보"라고 평가했다.
또 "지금 삼척은 중대한 갈림길에 서 있다. 폐광지역과 도계의 회복, 관광산업의재도약, 도시계획의 재정비, 교통과 생활 인프라 개선까지 어느 하나 미룰 수 없는 과제들"이라며 "경험과 결단, 중앙과의 연결, 시민을 향한 책임감과 과제를 해결하는 능력을 갖춘 후보가 이정훈 후보라고 판단한다"고 밝혔다.
이어 "무엇보다 지금 삼척에 필요한 것은 과거에 머무는 행정이 아니라 미래를 여는 실행력"이라며 "이정훈 후보는 집권여당의 힘, 중앙정부와의 연결, 삼척시민을 위한 절박함을 바탕으로 삼척의 새로운 도약을 이끌어 갈 것"이라고 강조했다.
그러면서 "이번 선택은 단순히 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 삼척이 계속 과거에 머물 것인지, 아니면 미래로 나아갈 것인지를 결정하는 선거"라며 "삼척의 새로운 도약을 이정훈 후보와 함께 하자"고 유권자의 지지를 호소했다.
onemoregive@newspim.com