백승아 "국민성장펀드 판매 조기 마감…미래 성장 가능성 증명"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 백승아 대변인은 22일 국민성장펀드 조기마감이 미래 성장 가능성을 증명했다고 밝혔다
- 국민성장펀드는 반도체·AI·바이오 등 미래산업에 국민이 직접 투자해 성과를 나누는 국민참여형 성장 프로젝트라고 설명했다
- 정부의 손실우선부담·세제지원과 오픈런 현상은 미래 산업에 대한 국민 신뢰를 보여준다며 민주당은 첨단전략산업 육성 정책을 뒷받침하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 백승아 더불어민주당 대변인은 22일 국민성장펀드 판매 조기 마감 사태와 관련해 "국민의 선택이 대한민국의 미래 성장 가능성을 증명했다"고 밝혔다.
백 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "국민성장펀드 판매 시작 직후부터 조기 마감이 잇따르고 있다"며 "국민들의 뜨거운 호응은 첨단전략산업에 대한 국민적 기대와 대한민국 경제 재도약에 대한 열망이 얼마나 큰지 보여준다"고 말했다.
그는 "국민성장펀드는 반도체, AI, 바이오 등 대한민국의 미래 성장동력에 국민이 직접 투자하고 그 성과를 함께 나누는 국민참여형 성장 프로젝트"라며 "단순한 금융상품을 넘어 대한민국의 미래 산업 경쟁력을 키우기 위한 새로운 도전이라는 점에서 큰 의미가 있다"고 강조했다.
이어 "정부가 손실 우선 부담 구조를 마련하고 세제 지원까지 뒷받침한 것은 국민의 미래 투자에 대한 부담을 낮추고, 성장의 기회를 국민과 함께 나누겠다는 의지"라고 설명했다.
백 대변인은 "출시 직후 오픈런 현상까지 나타난 것은 대한민국 경제의 성장 가능성과 미래 산업에 대한 국민들의 높은 신뢰를 보여준다"고 평가했다.
그는 "더불어민주당은 대한민국의 미래 성장 엔진을 키우는 길에 국민과 함께하겠다"며 "국민의 자산 형성과 국가 성장 전략이 선순환할 수 있도록 첨단전략산업 육성과 미래 투자 기반 확대를 위한 정책들을 적극 뒷받침하겠다"고 다짐했다.
seo00@newspim.com