한컴, LG AI연구원과 전략적 사업 협약...공공 AI 시장 공략 박차

AI 핵심 요약beta
- 한컴이 22일 LG AI연구원과 AI 협약을 맺었다.
- 한컴 AI 에이전트를 챗엑사원에 처음 공급했다.
- 양사는 공공·민간 시장 공동사업을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 자체 개발한 인공지능(AI) 에이전트를 LG AI연구원의 생성형 AI 플랫폼 '챗엑사원(ChatEXAONE)'에 공급하기로 했다.
한컴은 LG AI연구원과 AI 기술·서비스 플랫폼·공공 및 민간 시장 전반을 아우르는 전략적 사업 얼라이언스 협약을 체결하고 장기적이고 체계적인 파트너십을 본격 가동한다고 22일 밝혔다.
한컴의 AI 에이전트가 외부 대화형 AI 플랫폼에 정식 탑재되는 것은 처음이다.
협약의 핵심은 한컴의 AI 에이전트 기술을 챗엑사원에 접목하는 것이다. 챗엑사원 환경에서 한컴의 문서 작성 에이전트가 구동되고 생성된 결과물을 웹 기반 한글 뷰어로 즉시 확인할 수 있다.
사용자가 채팅창에서 기획서 작성을 요청하면 에이전트가 문서 구조를 분석하고 양식을 적용해 초안을 완성한 뒤 한글 문서 형태로 저장하는 방식이다.
이번 협약은 지난해 12월 체결한 업무협약을 기반으로 양사의 관계를 격상한 것이다. 그동안 한컴은 한컴어시스턴트, 한컴피디아 등 AI 서비스를 제공했고 LG AI연구원은 초거대 AI 모델 '엑사원'을 AI 엔진으로 공급해왔다.
양사는 협력을 바탕으로 공공기관·정부부처·공기업을 대상으로 사업 발굴부터 수주·납품까지 전 과정을 공동으로 대응한다.
임우형 LG AI연구원 원장은 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 기술력을 입증한 K-엑사원과 한컴의 독보적인 문서 AI 기술이 결합하는 만큼 양사의 협력 시너지가 클 것으로 기대한다"며 "양방향 기술 융합을 바탕으로 대정부 및 공공 AX 사업을 주도하는 한편 대한민국 AI 주권 확보에도 기여하겠다"고 밝혔다.
김연수 한컴 대표는 "최근 에이전틱 OS(Agentic OS) 기업으로의 진화를 선언한 한컴에게 이번 협약은 그 비전을 실현하는 강력한 모멘텀"이라며 "한컴의 독보적인 AI 에이전트 역량과 LG AI연구원의 초거대 AI 기술을 융합해 시장 주도권을 확고히 해 나가겠다"고 말했다.
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