재경부-EBRD 'K-인공지능 허브' 설립 속도...전력 인프라 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 허장 2차관이 22일 EBRD 수석부총재와 만났다
- 한-EBRD AI 허브 설립 후속조치를 논의했다
- 에너지·녹색전환과 인력 진출 확대도 협의했다
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한-EBRD 협력의향서 후속조치 점검
한국 기업·인력 진출 확대 요청
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 허장 재정경제부 2차관이 유럽부흥개발은행(EBRD) 수석부총재와 만나 한-EBRD 인공지능(AI) 허브 설립 후속조치를 논의했다.
재정경제부는 허 차관이 22일 정부서울청사에서 그렉 거옛(Greg Guyett) EBRD 수석부총재와 면담을 갖고 한-EBRD AI 허브 설립과 에너지·녹색전환 협력 방안 등을 논의했다고 밝혔다.
양측은 지난 18일 영국 런던에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 오딜 르노-바소 EBRD 총재가 서명한 한-EBRD AI 허브 설립을 위한 협력의향서(LOI) 후속 조치를 점검했다.
허 차관은 한-EBRD AI 허브의 한국 내 설립을 조속히 추진하기 위해 한국 정부와 EBRD 실무진 간 긴밀한 협력이 필요하다고 강조했다. 또 거옛 수석부총재에게 지속적인 지지와 관심을 당부했다.
한-EBRD AI 허브는 정부가 추진 중인 글로벌 AI 허브 조성 계획의 일환이다. 정부는 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB), 아시아개발은행(ADB) 등 주요 국제금융기구와 AI 허브 협력을 추진하고 있다. 중미경제통합은행(CABEI)과도 올해 하반기 협력의향서 체결을 협의 중이다.
양측은 EBRD의 에너지 정책과 녹색전환(GX) 전략에 대해서도 의견을 나눴다. 허 차관은 회복력 있고 다변화된 에너지 시스템의 중요성을 강조하며 전력 인프라 분야에서 한국 기업들이 EBRD 투자 사업에 활발히 참여할 수 있도록 EBRD 측의 관심을 요청했다.
한국 인력의 EBRD 진출 확대 방안도 논의됐다. 허 차관은 한국 인력의 EBRD 진출 확대를 위한 관심과 지원을 요청했다.
이에 거옛 수석부총재는 "한국 인재는 EBRD의 중요한 자산일 뿐만 아니라 국제적 인재 기반 강화에도 가치 있는 기여를 하고 있다"며 관련 협력을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com