우리은행, WM 특화채널 'TWO CHAIRS W 잠실' 개점

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 22일 롯데월드타워에 고액자산가 특화 채널 'TWO CHAIRS W 잠실'을 개점했다고 밝혔다
- 잠실점은 랜드마크 입지를 기반으로 세무·부동산·신탁·가업승계 등 전문가 네트워크로 맞춤형 종합 자산관리 서비스를 제공할 계획이다
- 우리은행은 잠실점을 시작으로 반포 등 주요 지역으로 WM 특화채널을 확대해 고액자산가 대상 프리미엄 자산관리 전략을 강화할 방침이다
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세무와 부동산 및 가업승계 등 맞춤형 종합 솔루션 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 서울 송파구 롯데월드타워에서 고액자산가 특화 자산관리 채널인 'TWO CHAIRS W 잠실' 개점식을 개최하고 고객 맞춤형 프리미엄 자산관리 서비스를 본격 확대한다고 22일 밝혔다.
잠실은 시그니엘, 엘스, 리센츠, 트리지움 등 대규모 고가 주거단지가 밀집해 있고, 대형 상권과 업무시설, 문화 인프라가 집중된 지역으로 최근 고액자산가 유입이 지속 확대되고 있다.
잠실점은 롯데월드타워라는 지역 랜드마크 입지를 기반으로 자산관리 경쟁력을 강화하고 고객 특성에 맞춘 차별화된 서비스를 제공할 계획이다.
투자상품과 포트폴리오 자산관리뿐만 아니라 ▲세무 ▲부동산 ▲신탁 ▲가업승계 등 다양한 분야의 전문가 네트워크를 활용해 고객 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 예정이다.
한편, 우리은행은 이번 잠실 개점을 시작으로 반포 등 주요 지역으로 WM 특화채널 확대를 추진하고 있다. 고액자산가 고객의 생활권과 자산 축적 거점을 중심으로 전문 자산관리 서비스 및 맞춤형 금융 솔루션 등을 지속적으로 강화할 전략이다.
peterbreak22@newspim.com