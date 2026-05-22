NH농협생명, 내부 정보시스템 감리원 13명 확보

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 4월 직원 5명이 정보시스템감리원 자격을 취득했다고 22일 밝혔다
- 이번 자격 취득으로 감리원 자격 보유 인원이 13명으로 늘어 내부 감리 역량과 자체 품질 관리 기반을 강화했다
- NH농협생명은 IT 프로젝트에 내부 감리를 병행하며 리스크 사전 식별과 품질 기준 준수 등으로 안정성을 높이고 있다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협생명은 지난 4월 소속 직원 5명이 2026년도 정보시스템 감리원 자격증을 취득했다고 22일 밝혔다.
이번 자격 취득으로 NH농협생명이 보유한 감리원 자격증 소지자는 2021년 이후 현재까지 총 13명으로 늘어났다. 이를 통해 내부 감리 역량이 강화됨에 따라 외부 의존도를 낮추고 자체적인 품질 관리 기반을 마련했다는 평가다.
정보시스템 감리는 IT 프로젝트의 요구사항·정의·설계·개발·테스트 등 각 단계별 산출물과 수행 절차를 점검하는 활동이다. 금융권의 경우 규제 준수와 시스템 안정성이 직결되는 만큼, 감리를 통해 잠재적 리스크를 선제적으로 파악하고 개선해 프로젝트의 완성도를 높이고 있다.
현재 NH농협생명은 IT 프로젝트 수행 시 자체 내부 감리를 병행하며 금융당국의 규제와 가이드라인에 맞춘 점검을 진행하고 있다. 이를 통해 요구사항 변경에 대한 ▲추적성 관리 ▲리스크 사전 식별 및 대응 ▲품질 기준 준수 여부 검증 ▲일정 지연 및 비용 증가 요인 최소화 등의 작업을 수행 중이다.
손남태 NH농협생명 IT지원본부장은 "디지털 금융 환경에서 IT 프로젝트의 안정성은 사전 품질 관리와 리스크 통제에 초점이 맞춰져 있다"며 "내부 감리 역량은 이를 확보하기 위한 필수 요소"라고 강조했다. 이어 "향후에도 직원들이 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 교육과 지원을 아끼지 않고, 내부통제 환경을 지속적으로 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com