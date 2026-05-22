콜롬보, 대전신세계 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 이탈리아 가방 브랜드 콜롬보가 22일부터 대전신세계 팝업스토어에서 26SS 컬렉션을 선보였다.
- 팝업스토어는 22일부터 6월 7일까지 운영되며 비토리오 조형물과 '비토리오 벨라 노바' 캔버스 토트백 등 주요 제품을 전시했다.
- 현장에서는 크로커 백·카프 라인·알라시오 백 등 다양한 제품을 선보이고 방문·구매 고객 대상 프로모션도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 가방 브랜드 콜롬보가 대전신세계 Art & Science 2층에서 26SS 컬렉션을 선보이는 단독 팝업스토어를 운영한다.
이번 팝업스토어는 5월 22일부터 6월 7일까지 진행된다. 현장에서는 26SS 컬렉션 '벨라 노바(Vela Nova)'를 중심으로 브랜드 주요 제품군을 소개한다.
매장 내부는 시즌 콘셉트를 반영한 공간으로 구성됐다. 팝업 공간에는 브랜드 캐릭터 '비토리오(Vittorio)' 조형물과 함께 시즌 대표 제품인 '비토리오 벨라 노바' 캔버스 토트백이 전시됐다.
현장에서는 크로커 백과 카프 라인, 캔버스 토트백, 참 장식 등 다양한 제품을 만나볼 수 있다. 이탈리아 알라시오 해변에서 영감을 받은 '알라시오(Alassio)' 백도 함께 공개됐다.
콜롬보는 1937년 이탈리아에서 시작된 브랜드로, 크로커 가죽 제품을 중심으로 사업을 전개하고 있다.
회사는 팝업스토어 운영 기간 방문 및 구매 고객을 대상으로 프로모션도 진행할 예정이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com