스텔란티스, 600억유로 승부수…2030년까지 신차 60종 쏟아낸다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 자동차 제조업체 스텔란티스가 2030년까지 600억 유로를 투자하는 5개년 성장 전략 'FaSTLane 2030'을 발표했다.

스텔란티스 성장 전략 FaSTLAne 2030. [사진=스텔란티스코리아]

21일 북미 본사에서 열린 인베스터 데이에서 공개한 이 전략은 지프, 램, 푸조, 피아트 등 4개 글로벌 브랜드에 자산의 70%를 집중하는 것을 골자로 한다.

스텔란티스는 2030년까지 전기차 29종, 플러그인 하이브리드 및 주행거리 연장형 전기차 15종, 하이브리드차 24종, 내연기관 및 마일드 하이브리드차 39종 등 총 60종 이상의 신차를 출시할 예정이다. 50건 이상의 주요 부분변경도 진행한다.

차세대 기술 개발에는 전체 연구개발 및 설비투자의 40%에 해당하는 240억 유로 이상을 투입한다. 2030년까지 글로벌 연간 생산량의 50%가 신규 아키텍처인 STLA One을 포함한 3개의 글로벌 플랫폼에서 생산될 예정이다. 인공지능 기반의 STLA 브레인, STLA 스마트콕핏, STLA 오토드라이브 등 3가지 기술은 2027년 시장에 도입되고 2030년까지 전체 생산량의 35%에 탑재된다.

스텔란티스는 지분 51%를 보유한 립모터와의 협력을 강화하고, 둥펑과의 합작법인을 통해 중국 시장에서 푸조 2종과 지프 2종을 생산한다. 타타, 재규어 랜드로버, 퀄컴, 엔비디아 등과도 전략적 협력을 추진한다.

생산 거점 최적화를 통해 유럽 공장 가동률을 현재 60%에서 2030년 80%까지 높일 계획이다. 유럽에서는 프랑스 푸아시 공장 전환 및 스페인 마드리드·사라고사, 프랑스 렌 공장 협력 등으로 생산 역량을 80만 대 이상 감축하되 제조 부문 일자리는 최대한 유지한다.

차량 개발 기간은 현재 최대 40개월에서 24개월로 단축된다. 스텔란티스는 중장기 가치창출 프로그램을 통해 2025년 대비 2028년까지 연간 60억 유로의 비용을 절감할 계획이다. 운영 전반에 120개 이상의 인공지능 애플리케이션을 도입하고 있다.

지역별로는 북미에 브랜드 및 제품 투자액 360억 유로 중 60%를 배정한다. 북미는 11종의 신차 출시와 물량 35% 확대로 시장 커버리지를 50%까지 넓히고, 4만 달러 이하 신차 7종과 3만 달러 이하 신차 2종을 출시한다. 매출 25% 성장과 8~10% 수익 달성을 목표로 한다.

유럽은 매출 15% 성장과 3~5% 수익을 목표로 한다. 이탈리아 포밀리아노다르코 공장을 시작으로 차세대 도심형 전기차가 도입되며, STLA One 플랫폼 기반으로 원가 경쟁력을 확보한다.

남미는 브라질·아르헨티나에서 픽업트럭을 강화하고 전역 확장을 추진해 매출 10% 성장, 8~10% 수익을 목표로 한다. 중동·아프리카는 제품 현지화와 아시아 파트너십을 통해 매출 40% 성장, 10~12% 수익을 달성할 계획이다. 한국을 포함한 아시아태평양 지역은 전략적 파트너십을 활용해 4~6% 수익을 달성한다는 목표다.

chanw@newspim.com