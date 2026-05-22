인사처·감사원·서울대, 적극행정 포럼 개최…제도 개선 방향 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공직사회 적극행정 활성화를 위해 인사제도 개선과 함께 감사 기능의 역할 강화, 인사·감사 제도의 유기적 연계가 필요하다는 의견이 제기됐다.

인사혁신처는 22일 감사원, 서울대학교 행정대학원과 공동으로 '제1회 적극행정 포럼'을 개최하고 적극행정 제도 개선 방향과 협력 체계 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 포럼은 '적극행정 활성화를 위한 인사제도 개선방안과 감사원의 역할'을 주제로 마련됐으며, 공직자가 감사 부담이나 인사상 불이익 우려 없이 적극적으로 업무에 임할 수 있는 환경 조성 방안이 집중 논의됐다.

이날 최명진 인사혁신처 적극행정과장은 공직사회 책임행정 지원을 위한 적극행정 추진 방향을 발표했다.

최 과장은 ▲적극행정위원회 활성화 ▲적극행정 보호관 및 지원체계 강화 ▲적극행정 동기부여 확대 ▲수사·소송 등 외부 책임 보호 강화 방안 등을 소개했다.

특히 감사와 징계 부담 완화를 위해 감사원 감사까지 면책 범위를 확대한 제도 개선 사항과 재난·안전 분야 공무원에 대한 징계 의결 면책 제도를 중점적으로 설명했다.

감사원 측에서는 박정철 적극행정총괄담당관이 적극행정 지원 제도 운영 성과와 함께 '적극행정을 유도하는 감사'로의 전환 방향을 발표했다.

또 이수영 서울대학교 행정대학원 교수는 해외 감사 사례와 인사제도를 분석하며 적극행정 활성화를 위한 제도 개선 과제를 제시했다.

이어 정연상 감사원 적극행정공공감사지원관, 김찬수 감사연구원 연구부장 직무대리, 박성희 인사혁신처 인사혁신국장, 김서용 아주대학교 교수, 최낙혁 가천대학교 교수 등이 토론자로 참여해 공직문화 혁신과 적극행정 정착 방안을 논의했다.

김호철 감사원장은 "공무원이 감사에 대한 두려움, 인사상 불이익에 대한 걱정 없이 혁신적으로 일할 수 있는 공직문화 조성이 필요하다"며 "신뢰받는 공직사회 구현을 위해 협력을 강화하겠다"고 말했다.

최동석 인사혁신처장은 "공무원이 혼자 책임져야 한다는 부담 없이 안심하고 적극적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 "인사제도 개선과 관계기관 협력을 통해 적극행정이 공직사회에 정착되도록 하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com