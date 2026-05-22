올 여름 폭염·집중호우 빈번…기상청, 긴급재난문자 신설 대응

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 22일 올여름 폭염·집중호우가 평년보다 자주 발생할 수 있다고 예보했다
- 6~8월 기온은 평년보다 높고 장맛비·국지성 호우로 강수량도 늘어 이상고온·재해 우려가 크다고 밝혔다
- 기상청은 폭염·열대야·재난성 호우에 대한 긴급재난문자 신설 등 폭염·호우특보 안내를 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
강수량 변동성 커져 국지호우 발생 가능
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 올해 여름은 폭염과 집중호우가 과거보다 빈번하게 나타날 수 있다고 기상청이 예보했다. 기상청은 폭염·호우특보 재난문자 안내를 강화하기로 했다.
기상청은 22일 기후예측 3개월(6~8월) 전망을 통해 이 기간 한반도는 평년보다 기온이 높고 장맛비와 국지성 호우가 겹쳐 강수량이 많을 수 있다고 예측했다.
기상청은 오는 6월과 7월 강수량은 평년보다 많고 8월 강수량은 평년 수준으로 전망했다. 기상청은 북인도양·북태평양의 높은 해수면 온도가 한반도 동쪽에 고기압성 순환을 형성해 남쪽에서 다습한 공기를 끌어올리는 한편 봄철 티베트고원에 쌓인 많은 눈이 동아시아 상층 기압골을 강화해 비를 키울 수 있다고 분석했다. 올해 한반도에 영향을 주는 태풍은 여름철 평균인 2.5개로 예측됐다.
기상청은 해수면 온도 상승이 무더위를 부추길 수 있다고도 예상했다. 기상청은 여름철 동안 중·동태평양 해수면 온도가 점차 바닷물이 따뜻해지는 엘니뇨 현상이 나타난다고 예상했다. 여기에 더해 한반도 동쪽 고기압 영향으로 일사량까지 늘며 기온 상승을 부추길 수 있다고 기상청은 설명했다.
이미선 기상청장은 "5월 중순 이후 기온이 평년보다 높게 유지되고 있다"며 "올여름 기온은 평년보다 높고 강수량은 대체로 많을 것으로 전망돼 이상고온과 집중호우 등 위험기상으로 인한 피해 발생 우려가 있다"고 말했다.
한편 기상청은 올여름부터 폭염중대경보와 열대야주의보, 재난성 호우에 대한 긴급재난문자를 신설해 기상 재해 예방에 나선다는 계획이다.
calebcao@newspim.com