정청래 "스타벅스 정용진, 다시 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄 하라"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 선대위원장은 22일 스타벅스 5·18 폄훼 관련 정용진 회장의 재사과를 촉구했다
- 정 위원장은 5·18 폄훼·조롱·모욕까지 처벌하는 5·18특별법 개정안 발의를 설명했다
- 그는 국가 폭력 소멸시효 폐지 방침을 언급하며 당·정·청 협의 후 조만간 처리하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 22일 충북 청주시에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에서 스타벅스의 5·18민주화운동 폄훼 사건과 관련해 정용진 신세계그룹 회장의 재사과를 촉구했다.
정 위원장은 이날 이장섭 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 회의에서 "(이재명) 대통령께서도 스타벅스 5·18 폄훼에 강력하게 말씀하고 계신다"며 "정용진 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하시기 바란다"고 밝혔다.
그는 "광주를 중심으로 스타벅스에 대한 불매운동이 요원의 불길처럼 번질 것"이라며 "그러기 전에 다시 한번 고개 숙여 국민께 사과하시기를 바란다"고 촉구했다.
정 위원장은 민주당이 5·18특별법 개정안을 발의했다고 밝혔다. 그는 "5·18 특별법에는 5·18에 대해 허위사실을 유포하는 경우만 처벌하게 돼 있었다"며 "당대표가 직접 발의한 개정안에는 5·18민주화운동 광주 희생 영령에 대한 허위사실 유포로 인한 명예훼손과 5·18 민주화운동에 대한 조롱, 모욕까지 처벌하겠다는 조항을 추가했다"고 설명했다.
그는 "6월 3일 지방선거 이후 즉시 국회 본회의에서 통과시키도록 하겠다"며 "다시는 역사를 부정하고 인류 보편의 가치인 인간의 존엄성을 모욕하고 조롱하는 일이 절대로 있어서는 안 되겠다"고 강조했다.
정 위원장은 또한 국가 폭력에 대한 소멸시효 폐지 방침도 언급했다. 그는 "어제 대통령께서 국가 폭력에 대한 소멸 시효는 없애고 끝까지 추적해서 처벌하자는 취지의 강력한 말씀이 있었다"며 "지금 독일은 나치에 대해 미화하거나 옹호하면 소멸시효를 없애서 끝까지 추적해서 처벌하고 있다"고 말했다.
이어 "대통령이 말씀하신 만큼 충분하게 검토해서 당·정·청이 조율해서 이 부분도 조만간 처리하겠다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com