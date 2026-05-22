SKT, 사내 AI 해커톤 개최...개발 우수 4개팀 선정

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 22일 사내 AI 해커톤 우수팀 4곳을 선정했다.
- 54개팀 115명이 참가해 AI 에이전트 개발 경쟁을 벌였다.
- 수상작은 AXMS와 연계해 전사 적용을 추진할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 지난 19~21일 사흘간 개최한 사내 AI 해커톤 'AX 챌린지'에서 AI 에이전트 개발 우수팀 4곳을 선정했다고 22일 밝혔다.
'일상을 바꾸는 AI'를 주제로 진행된 이번 행사에는 54개팀 115명이 참가했다. 비개발 조직 구성원이 50%를 차지했으며 회사는 누구나 쉽게 AI 에이전트를 만들 수 있는 환경과 도구를 제공했다.
온라인 예선을 통과한 20개팀은 19~20일 본선을 진행했다. 첫째 날 '빌드 데이'에는 오전부터 자정까지 데모 페이지를 개발했고 둘째 날 '데모 데이'에는 완성된 서비스를 시연하고 발표했다.
최종 결선에서 선정된 우수팀은 품질 관리 시스템 '오토파일럿', 앱 화면을 분석해 다음 조작 위치를 안내하는 'T-Care AI 에이전트', 고객 경험 기반 페르소나를 생성하는 'AI 페르소나 시뮬레이션 에이전트', 인프라 장애를 감지·대응하는 'MAIA' 등이다.
정재헌 SKT CEO는 현장을 방문해 구성원들을 격려하고 심사에 참여했다. 정 CEO는 "이번 해커톤은 고객 관점에서 서비스를 되돌아보고 AI로 일하는 방식을 개선하자는 취지로 마련했다"며 "AX를 향한 구성원들의 뜨거운 열정이 고객 경험을 실질적으로 변화시키는 혁신의 씨앗이 될 수 있도록 정례적으로 사내 해커톤을 개최할 것"이라고 말했다.
개발된 서비스는 향후 SKT의 AX 지원 플랫폼 'AXMS(AX Management System)'와 연계해 정식 개발을 추진하고 전사 업무에 확대 적용할 계획이다.
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