깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/27)

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구글 터보퀀트, 메모리판 '딥시크'? 월가는 저가매수 목소리


[AI의 종목 이야기] 스페이스X·앤스로픽 보유 펀드 31% 폭락…공매도 보고서 영향

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 본사 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 엔비디아, 개인투자자들 8개월 만에 순매도 전환

엔비디아 간판 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "애플, iOS27서 시리에 외부 AI 연동 허용"

애플 아이폰 화면에 표시된 시리 호출 인터페이스 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 미국 렌터카 업체 주가 급등…공항 대란발 반사이익 기대

미국 뉴욕에 있는 존F.케네디(JFK) 국제공항 인근 에이비스) 렌터카 영업소 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 메이시스, AI 챗봇 이용 고객 온라인 지출 5배 격차 보고

미국 캘리포니아주 월넛크리크에 있는 메이시스 매장 [사진=블룸버그통신]

 

머스크 테라팹 슈퍼사이클 후보들 ① 반도체 장비 업체들 반색

테라팹 조감도 [자료=스페이스X]

 

[AI의 종목 이야기] 네덜란드, 머스크 xAI의 '누드 합성 이미지' 금지

xAI 로고와 머스크 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 스페이스X 1.75조달러 목표 IPO '시동'

스페이스X의 스타십 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 31% 폭락한 팝마트, 역대 최대 자사주 매입

라부부 인형 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 1000억달러 노리는 블랙스톤의 인도 부동산 2막

뭄바이 나리만 포인트에 위치한 익스프레스 타워는 블랙스톤이 후원하는 엠버시 오피스 파크 단지의 일부로, 블랙스톤 인도 본사가 입주해 있는 건물이다. [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] '중국 비만치료제' 이노벤트 첫 흑자에 급등

이노벤트 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

트렌디 토이 리더 '팝마트' 급락① 성장주 프리미엄의 균열인가

[사진 = 팝마트 공식 홈페이지] 팝마트 매장 전경

 

[중국증시 데일리 이슈(3.27)] 트럼프 방중 관련 지속 소통, 다국적 기업 중국투자, 상장사 1Q 실적발표 일정, 항셍테크지수 편입 테마, RISC-V 성과, 광저우 AI 고품질 발전 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 역대 최고실적 '칭다오하이얼', 3개년 주주환원 계획 공개

[사진 = 하이얼 공식 홈페이지] 중국 대표 백색가전 제조업체 칭다오하이얼(海爾智家∙HAIER 600690.SH/6690.HK) 기업 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 차이나모바일, 2025년 '지능형 컴퓨팅' 수익 279% 급증

[사진 = 차이나모바일 공식 홈페이지] 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026'에 마련된 차이나모바일 전시관 전경.

 

[AI의 종목 이야기] CATL, 5년만에 중국 동력배터리 시장 점유율 50% 회복

[사진 = CATL 공식 홈페이지] CATL 배터리 응용 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 게임 개발사 '길비특', A주 '新 배당왕'

[사진 = 길비특 공식 홈페이지] 중국 온라인 게임개발 및 운영업체 길비특(603444.SH)이 2025년 5월 출시한 신작 게임 장검전설(杖劍傳說) 포스터.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 시누크, 석유·가스 매장량 신기록 달성

[사진 = 바이두] 중국 3대 국영 정유업체 중 하나인 중국해양석유(시누크 600938.SH) 기업 로고.

 

[AI의 종목 이야기] 2025년 실적공개 A주 상장사 500곳, 94%가 배당계획

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

코디악 ① 당뇨망막병증 3상 성공에 74% 폭등

코디악 사이언스 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 나반, 43% 급등...신규 고객 수요 증가 전망

나반 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 포니AI, 전세계 로보택시 두 배 이상으로 늘린다

포니 AI 로고 [사진 = 업체 홈페이지]

 

[AI의 종목 이야기] 우버·포니AI·베른, 유럽 최초 로보택시 서비스 출범

우버 차량 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 웨이브 라이프 58% 폭락...비만치료제 임상 '기대 이하'

웨이브 라이프, 비만치료제 임상 결과 실망감에 시가총액 급감 [자료=블룸버그]

 

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
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'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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