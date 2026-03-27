깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/27)

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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월27일 제공한 콘텐츠입니다.
구글 터보퀀트, 메모리판 '딥시크'? 월가는 저가매수 목소리
[AI의 종목 이야기] 스페이스X·앤스로픽 보유 펀드 31% 폭락…공매도 보고서 영향
[AI의 종목 이야기] 엔비디아, 개인투자자들 8개월 만에 순매도 전환
[AI의 종목 이야기] "애플, iOS27서 시리에 외부 AI 연동 허용"
[AI의 종목 이야기] 미국 렌터카 업체 주가 급등…공항 대란발 반사이익 기대
[AI의 종목 이야기] 메이시스, AI 챗봇 이용 고객 온라인 지출 5배 격차 보고
머스크 테라팹 슈퍼사이클 후보들 ① 반도체 장비 업체들 반색
[AI의 종목 이야기] 네덜란드, 머스크 xAI의 '누드 합성 이미지' 금지
[AI의 종목 이야기] 스페이스X 1.75조달러 목표 IPO '시동'
[AI의 종목 이야기] 31% 폭락한 팝마트, 역대 최대 자사주 매입
[AI의 종목 이야기] 1000억달러 노리는 블랙스톤의 인도 부동산 2막
[AI의 종목 이야기] '중국 비만치료제' 이노벤트 첫 흑자에 급등
트렌디 토이 리더 '팝마트' 급락① 성장주 프리미엄의 균열인가
[중국증시 데일리 이슈(3.27)] 트럼프 방중 관련 지속 소통, 다국적 기업 중국투자, 상장사 1Q 실적발표 일정, 항셍테크지수 편입 테마, RISC-V 성과, 광저우 AI 고품질 발전 등
[AI의 종목 이야기] 역대 최고실적 '칭다오하이얼', 3개년 주주환원 계획 공개
[AI의 종목 이야기] 차이나모바일, 2025년 '지능형 컴퓨팅' 수익 279% 급증
[AI의 종목 이야기] CATL, 5년만에 중국 동력배터리 시장 점유율 50% 회복
[AI의 종목 이야기] 중국 게임 개발사 '길비특', A주 '新 배당왕'
[AI의 종목 이야기] 중국 시누크, 석유·가스 매장량 신기록 달성
[AI의 종목 이야기] 2025년 실적공개 A주 상장사 500곳, 94%가 배당계획
[AI의 종목 이야기] 나반, 43% 급등...신규 고객 수요 증가 전망
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[AI의 종목 이야기] 웨이브 라이프 58% 폭락...비만치료제 임상 '기대 이하'