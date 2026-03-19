깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/19)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월19일 제공한 콘텐츠입니다.
"브렌트유 110달러? '진짜 유가'는 155달러를 가리킨다"
[AI의 종목 이야기] 페니매·프레디맥 장외 주가 급락…트럼프 재상장 추진 기대 소멸
[AI의 종목 이야기] S&P, 클리프워터 사모대출 펀드 전망 '부정적' 하향
[AI의 종목 이야기] 드론 SW社 스워머, 상장 이틀 만에 1000% 폭등
[AI의 종목 이야기] 파이브빌로우, 시간 외 8% 급등…가이던스 기대치 초과
[AI의 종목 이야기] 노르웨이 국부펀드 "AI 버블과 지정학 위험의 결합…최대 위협"
AI 공포에 28% '뚝' MSFT ② 강세론자 최대 73% 상승 예고
[AI의 종목 이야기] 구리, 중동 전쟁에 올들어 상승분 반납
[AI의 종목 이야기] 알리바바, e커머스만 반영된 주가…AI는 '공짜 콜옵션'
[AI의 종목 이야기] "亞 주식 팔아라...더 깊은 조정 온다" - MS
[AI의 종목 이야기] 스웨덴 마하, 베네수엘라 유전 지분 24% 인수 가속
[AI의 종목 이야기] 구글, 미시간 20년짜리 클린에너지 데이터센터 베팅
홍콩증시 상장 '란투자동차'① 국유 신에너지차 1호주로 재도약
[중국증시 데일리 이슈(3.19)] 美 연준 금리동결, 이란 IRGC 걸프 3국 석유시설 공격 경고, 베이징 'AI 산업지원 보조금', 징둥 AI 클라우드 가격 파격인하, 상장사 뉴스
[AI의 종목 이야기] 텐센트 '2025년 연구개발비 역대 최고, AI사업 전면 확장'
[AI의 종목 이야기] '아이플라이텍' 대규모 감원설, AI 시대 고용 지형도 변화
[AI의 종목 이야기] 세계 최대 유리섬유 제조사 '중국거석', 10만 t급 전자포 생산라인 점화
[AI의 종목 이야기] 中 체리자동차 2025년 실적 최고치 랠리, 해외영향력 확장
앤더슨 그룹 ① IPO 이후 첫 실적 발표로 주가 21% 급등
[AI의 종목 이야기] 메이시스 9% 급등...이란 전쟁과 관세 부담에도 긍정적 실적 기대