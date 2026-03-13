깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/13)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
미국 석유화학 '호르무즈 봉쇄' 반사이익...월가의 다우 강세론
이란보다 뼈아픈 장기금리…트럼프의 진짜 전선은 국채시장
[AI의 종목 이야기] 도이체방크, 사모신용 노출액 300억유로 보고…주가 5% 급락
[AI의 종목 이야기] 울타뷰티, 연간 가이던스 실망...시간 외 10% 하락
[AI의 종목 이야기] 어도비 AI 위협론 돌파 실패, CEO 사임…시간 외 7% 급락
[AI의 종목 이야기] S&P, 스페이스X의 S&P500 조기 편입 위한 규정 개편 검토
[AI의 종목 이야기] 소프트뱅크의 日 페이페이, 뉴욕 첫날 14% 급등
치솟는 유가에 비수기에도 역주행① '석탄주' 강세장 낙관론
[중국증시 데일리 이슈(3.13)] 국제유가 100달러 돌파, 트럼프 방중 소통 중, 2026 양회 최다 등장 키워드 'AI', 오픈클로 보안 리스크 지속 경고, 상장사 뉴스 등
[AI의 종목 이야기] 'AI수요+가격인상', 작년 글로벌 10대 파운드리 생산액 최고치
[AI의 종목 이야기] A주 배당 시즌 돌입, CATL 등 46개사 13조 규모 배당안 공개
[AI의 종목 이야기] 약세장에서 더욱 강해진다 '홍콩증시 자사주 매입 열기'
[AI의 종목 이야기] 中 PCB 리더 '성굉과기', 작년 순이익 274%↑
[AI의 종목 이야기] 中 대형 증권사 2곳의 홍콩 자회사 고위임원, 뇌물수수 혐의 조사
1년 새 3배 뛴 UMAC ① 전쟁통에 몸값 'UP' 구조적 성장 동력
[AI의 종목 이야기] 테슬라, xAI 지분 스페이스X로 '머스크 제국' 가속화
[AI의 종목 이야기] BMW, 올해 차 부문 수익성 '제자리걸음'
[AI의 종목 이야기] 콜스 '턴어라운드 가시화' 보너스 잔치
[AI의 종목 이야기] '토요타·소프트뱅크 빅딜' 타고 일본 M&A 잭팟
[AI의 종목 이야기] BYD, 캐나다 공장 신설·M&A 모두 '열어둔 카드'
CF 인더스트리 신고가 ① 전쟁이 바꾼 비료 시장의 판도
[AI의 종목 이야기] 일라이 릴리, 중국에 30억달러 투자해 비만약 생산 확대
[AI의 종목 이야기] 씨게이트 "이란 전쟁, 당장은 AI 공급망에 큰 영향 없어"