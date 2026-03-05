깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/5)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월5일 제공한 콘텐츠입니다.
어제는 '괜찮다', 오늘은 '사라'…월가 저점매수론 대열 형성
이란발 공세 방공망 '흔들' ①대드론 순수기업 온다스 월가 주목
[AI의 종목 이야기] 브로드컴 매출 전망 서프라이즈, 시간 외 4% '껑충'
[AI의 종목 이야기] 블루아울, 사모신용 불안 속 공매도 최대치 경신
[AI의 종목 이야기] 인텔 "서버 칩 수요 강력…올해 상당한 성장 기대"
[AI의 종목 이야기] 메타 "AI 모델 학습용 차체 칩 개발 추진"
[AI의 종목 이야기] 미국발 아시아향 유조선 운임 최고치, 일부 계약 파기도
미·이란 전쟁 '킬 체인' PLTR ① 전쟁터 컨트롤타워 '존재감'
[AI의 종목 이야기] 중국 'IP 소비' 키운다...완구·캐릭터 섹터 급등
[AI의 종목 이야기] 바니제이·올3미디어 합병, 유럽 콘텐츠 공룡 탄생
[AI의 종목 이야기] 볼보, 유럽 EV 수요에 전기 SUV 생산 확대
[AI의 종목 이야기] 아마존 오더블 8.99달러 '저가 요금제' 출시
[AI의 종목 이야기] '어닝 서프라이즈' 옥타 가이던스는 신중
A주 황제주 등극 '페트로차이나'① 중동 사태 속 리레이팅 기회
[중국증시 데일리 이슈(3.5)] 中 2026년 성장률 목표치 공개, FTSE 차이나 인덱스 리밸런싱, 천연가스 가격 3년래 최고치, 상장사 뉴스 등
[AI의 종목 이야기] 중동 리스크에 알루미늄 가격 급등, A주 테마주 평균 12.7%↑
[AI의 종목 이야기] 중국 GPU 제조사 '메타X', 올해 1Q 매출 최대 87%↑ 예상
[AI의 종목 이야기] A주 자동차 부품 상장사 중 65%, 작년 매출·순익 모두 증가
[AI의 종목 이야기] AB&B 바이오, 중국 최초로 엠폭스 mRNA 백신 FDA 승인
[AI의 종목 이야기] 中 페트로차이나, 7년만에 A주 시총 1위 탈환