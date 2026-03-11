깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/11)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월11일 제공한 콘텐츠입니다.
브룩필드 ①풍력·수력·원전 한 지붕, 미국 전력의 대들보
호르무즈 봉쇄가 깨우는 비축 본능…에너지 너머 비료·곡물까지
[AI의 종목 이야기] 사모대출 운용사들, SW社 엔베러스에 추가 지원
[AI의 종목 이야기] BofA, 중동발 변동장세에 트레이딩 수혜 기대
[AI의 종목 이야기] 보잉, 이스라엘 스마트폭탄 3억달러 수주
[AI의 종목 이야기] 사모신용 환매 도미노…클리프워터 한도 초과 직면
[AI의 종목 이야기] 오라클, 결산서 AI 수요 건재 확인…시간 외 10% 급등
올드 이코노미 AI 수혜주 CAT ① AI 인프라·에너지 전환 모멘텀
[AI의 종목 이야기] 선사들 호르무즈 봉쇄 후 푸자이라 기피
[AI의 종목 이야기] 캐세이, 연료비·중동 악재 속에도 이익 호조
[AI의 종목 이야기] 센소다인 제조사 헤일리온, 中·印 공략 가속
[AI의 종목 이야기] 비만 치료제 '새 국면' 힘스앤허스, 릴리 출신 PR 수장 영입
[AI의 종목 이야기] 퍼미언 셰일 거장 딸, 다이아몬드백 지분 20억달러 매각 나서
'AI 에이전트' 시대 도래① 엔비디아 등판에 기술경쟁 점화
[중국증시 데일리 이슈(3.11)] 호르무즈 군사행동 중단 촉구, 오픈클로 보안 권고, 장쑤성 BCI 산업 행동방안, 광둥성 신산업 트랙 육성 청사진, 상장사 뉴스
[AI의 종목 이야기] 中 '오픈클로' 열풍 시드나, '돈 먹는 하마, 보안 구멍' 우려 확산
[AI의 종목 이야기] 中 덕새서위, '체화지능 기업들과 협력' 본격화
[AI의 종목 이야기] 中 부사강산업인터넷 '작년 52% 순익 성장, 역대 최고 배당'
[AI의 종목 이야기] 중국 안다웰, 천억원 대 항공기 갤리 설비 공급계약 수주
[AI의 종목 이야기] 中 AI 반도체 기업 '팡칭테크', 신규 펀딩으로 2140억 조달
[AI의 종목 이야기] 바이오엔테크 22% 급락...창업자 듀오 회사 떠난다
[AI의 종목 이야기] 메타, AI 에이전트 소셜 네트워크 '몰트북' 인수
[AI의 종목 이야기] 센틴 14% 급락..."오바마케어 가입자 상당수 줄어"