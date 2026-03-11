NH투자증권 사장 선임 연기…지배구조 재편 검토

오는 26일 정기주총 안건서 대표이사 선임 제외

단독·공동·각자대표 체제 검토 후 임시주총 선임

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 차기 대표이사(사장) 선임 절차를 연기하고 지배구조 체제 전환 검토에 들어갔다.

NH투자증권은 11일 이사회를 열고 오는 26일 정기주주총회 안건에서 대표이사 선임안을 제외하고 나머지 안건을 확정했다.

당초 회사는 임기가 끝나는 윤병운 사장의 후임을 선임하기 위해 지난달 12일부터 임원후보추천위원회를 가동하며 경영승계 절차를 진행해 왔다.

[사진=NH투자증권]

그러나 대주주인 NH농협금융지주가 지배구조 체제 전환 검토를 제안하면서 사장 선임 절차를 미루기로 했다.

NH투자증권은 사업 규모 확대와 자본시장 환경 변화에 대응하기 위해 리스크 관리 체계와 조직 운영 구조를 점검할 필요성이 제기됐다고 설명했다.

이에 따라 진행 중이던 임원후보추천위원회 일정은 잠정 보류됐으며 대표이사 선임은 향후 지배구조 체제 결정 이후 다시 추진될 예정이다.

NH투자증권은 단독대표, 공동대표, 각자대표 등 세 가지 지배구조 체제를 검토한 뒤 경영승계 절차를 재개할 방침이다.

대표이사 후보 추천 이후에는 임시주주총회를 통해 최종 대표이사를 선임할 계획이다.

기존 윤병운 대표이사의 임기는 후임 대표이사가 선임될 때까지 유지되며 주요 의사결정은 이사회 중심으로 이뤄질 예정이다.

한편 이달 26일 열리는 정기주주총회에는 ▲재무제표 및 연결재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲사외이사 선임 ▲감사위원 겸 사외이사 선임 등의 안건이 상정된다.

