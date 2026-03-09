전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.09 (월)
깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/9)

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월9일 제공한 콘텐츠입니다.

이란에 눈 돌린 사이 사모신용이 삐걱댄다…블랙록마저

블랙록 본사 [사진=블룸버그통신]

 

[뉴욕 주간 프리뷰] 이란발 유가 충격 2주차 ①물가 지표 앞두고 긴장

 

[AI의 종목 이야기] 유가가 흔든 개장 전야…주식·채권시장 변동성 경계

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 사우디 아람코 주가, 3년 만에 최대폭 급등

사우디 아람코 전시 부스 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "헤지펀드들, 미국 주식 약세 베팅 확대"

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 월트디즈니의 '호퍼스', 북미 박스오피스 1위

배우 존 햄이미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 엘캐피탄 극장에서 열린 디즈니·픽사 '호퍼스' 시사회에 참석했다. [사진=로이터 뉴스핌]


[AI의 종목 이야기] 월가 신흥시장 베테랑 5인의 이란 사태 점검

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

 

우버와 조비가 여는 eVTOL 시대 ① 미래 모빌리티 현실화

조비의 에어택시 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 무인양품, 스킨케어로 두번째 성장 스토리

무인양품의 스킨케어 제품들 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 텐센트, 파라마운트–워너브라더스 빅딜에 '조용한 동승'

텐센트 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 亞 증시 폭락에 글로벌 자금 'AI 반도체' 줍는다

아시아-태평양(검정), 한국(빨강), 대만(파랑) 지수 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 크라우드스트라이크 3200만달러 IRS 거래 수사 확대

크라우드스트라이크 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 넷이즈, '용과 같이' 나고시 스튜디오 자금줄 끊는다

넷이즈의 중국 항저우 캠퍼스 [사진=블룸버그]

 

A주 핫 키워드로 급부상 'HALO'① 100개 테마주로 살펴본 트렌드

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] 2월 물가∙수출입∙금융지표, 중동 변수 주시, 3∙15 완후이, 기술주 모멘텀 확대 이벤트, 홍콩 스테이블코인 라이선스 발급, AI∙신에너지 대장주 실적발표

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 중흥통신, '연결+연산' 전략 속 역대 최고 매출

[사진 = ZTE 공식 홈페이지] 2025년 6월 18일 상하이에서 개최된 '모바일월드콩그레스(MWC) 2025 상하이' 전시회에 마련된 중흥통신(中興通訊∙ZTE 000063.SH) 전시관.

 

[AI의 종목 이야기] 中 '애사돈' 홍콩 상장, 'A+H' 산업용 로봇주로 재탄생

[사진 = 애사돈자동화 공식 홈페이지] 중국 공업용(산업용) 로봇 섹터의 최강자로 평가 받는 '애사돈자동화(埃斯頓∙ESTUN, 002747.SZ/2715.HK)' 기업 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 샤오펑, 4천만원 대 차량에 '2세대 VLA 모델' 최초 도입

[사진 = 샤오펑 공식 홈페이지] 중국 전기차 제조사 샤오펑모터스(小鵬汽車 XPEV, 9868.HK)는 3월 6일 '샤오펑 G6 슈퍼 주행거리 연장형(EREV)' 모델 발표회를 개최했다.

 

[AI의 종목 이야기] 거린메이, 국유企 중국엔파이와 합작 '핵심광물 개발 확대'

[사진 = 바이두] 중국 거린메이(格林美·GEM 002340.SZ) 기업명 이미지.

 

앰프리어스 신고가 ① 실리콘 음극 배터리 혁신으로 투자자 시선 집중

앰프리어스 테크놀로지스 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 글로벌 주식형 펀드서 8주 만에 첫 순유출...중동 갈등 격화

뉴욕증권거래소(NYSE)앞 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 마벨, AI 칩 성장 전망에 17% 급등

마벨 테크놀로지 로고 [사진 = 업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] BofA 하트넷 "이란 전쟁 장기화, 유럽·일본 증시에 위험"

유럽과 일본 증시, 미국과 이스라엘의 이란 공격 여파로 추가 압박 받아 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 빅테크 프리미엄과 AI 회의론이 바꾼 판도

테슬라를 제외한 매그니피센트 세븐의 포워드 PER 변화 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 미국 소비재 기업 실적, 2020년 이후 가장 부진

'기대 이상' 실적 거둔 소비재 업종 기업 비율, 2020년 1분기 이후 최저 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 中 양광조명, 700억 투자해 태국 생산기지 건설

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.03.09 pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
