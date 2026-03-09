깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/9)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월9일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] 이란발 유가 충격 2주차 ①물가 지표 앞두고 긴장
[AI의 종목 이야기] 유가가 흔든 개장 전야…주식·채권시장 변동성 경계
[AI의 종목 이야기] 사우디 아람코 주가, 3년 만에 최대폭 급등
[AI의 종목 이야기] "헤지펀드들, 미국 주식 약세 베팅 확대"
[AI의 종목 이야기] 월트디즈니의 '호퍼스', 북미 박스오피스 1위
[AI의 종목 이야기] 월가 신흥시장 베테랑 5인의 이란 사태 점검
우버와 조비가 여는 eVTOL 시대 ① 미래 모빌리티 현실화
[AI의 종목 이야기] 무인양품, 스킨케어로 두번째 성장 스토리
[AI의 종목 이야기] 텐센트, 파라마운트–워너브라더스 빅딜에 '조용한 동승'
[AI의 종목 이야기] 亞 증시 폭락에 글로벌 자금 'AI 반도체' 줍는다
[AI의 종목 이야기] 크라우드스트라이크 3200만달러 IRS 거래 수사 확대
[AI의 종목 이야기] 넷이즈, '용과 같이' 나고시 스튜디오 자금줄 끊는다
A주 핫 키워드로 급부상 'HALO'① 100개 테마주로 살펴본 트렌드
[중국증시 주간 포인트] 2월 물가∙수출입∙금융지표, 중동 변수 주시, 3∙15 완후이, 기술주 모멘텀 확대 이벤트, 홍콩 스테이블코인 라이선스 발급, AI∙신에너지 대장주 실적발표
[AI의 종목 이야기] 中 중흥통신, '연결+연산' 전략 속 역대 최고 매출
[AI의 종목 이야기] 中 '애사돈' 홍콩 상장, 'A+H' 산업용 로봇주로 재탄생
[AI의 종목 이야기] 中 샤오펑, 4천만원 대 차량에 '2세대 VLA 모델' 최초 도입
[AI의 종목 이야기] 거린메이, 국유企 중국엔파이와 합작 '핵심광물 개발 확대'
앰프리어스 신고가 ① 실리콘 음극 배터리 혁신으로 투자자 시선 집중
[AI의 종목 이야기] 글로벌 주식형 펀드서 8주 만에 첫 순유출...중동 갈등 격화
[AI의 종목 이야기] 마벨, AI 칩 성장 전망에 17% 급등
[AI의 종목 이야기] BofA 하트넷 "이란 전쟁 장기화, 유럽·일본 증시에 위험"
[AI의 종목 이야기] 빅테크 프리미엄과 AI 회의론이 바꾼 판도
[AI의 종목 이야기] 미국 소비재 기업 실적, 2020년 이후 가장 부진