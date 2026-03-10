다카이치, 방미 앞두고 미국 대사 면담…미·일 국방장관 통화

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 이달 19일 미국 방문을 앞두고 10일 도쿄 총리 관저에서 조지 글라스 주일 미국대사와 면담을 가졌다.
NHK 등에 따르면 다카이치 총리는 미국 방문과 관련해 "흔들림 없는 미일 동맹을 다시 보일 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.
글라스 대사는 "다카이치 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령의 리더십으로 동맹이 유례없이 굳건해지고 있다"고 밝혔다. 또 '자유롭고 열린 인도·태평양' 방침에 미국이 관여할 것이라는 의사도 표명했다. 양측은 이란을 비롯한 국제 정세에 대해서도 의견을 교환했다.
피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상도 이날 약 20분간 통화를 하며 중동 정세를 논의했다.
일본 방위성에 따르면 헤그세스 장관은 이날 통화에서 이란 정세의 최신 동향과 전망을 설명했다. 고이즈미 방위상은 정보 수집과 자국민 보호를 위해 최선을 다하고 있다며 "중대한 관심을 갖고 사태 추이를 주시하고 있다"고 말했다.
방위성은 양국 국방장관이 지속해서 긴밀히 의사소통하기로 했다고 전했다.
다카이치 총리는 오는 19일 미국에서 트럼프 대통령과 정상회담을 연다.
