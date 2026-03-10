뉴욕증시 프리뷰..."트럼프 '전쟁 곧 끝'에도 시장 경계…유가 급락 속 美증시 선물 하락"

트럼프 "전쟁 곧 끝"…유가 급락

G7 전략비축유 방출 논의

이란 "미군 자산은 공격 대상"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물은 10일(현지시간) 일제히 하락하고 있다. 최근 급등했던 국제 유가가 급격한 변동 끝에 하락하면서 투자자들이 이란 전쟁 관련 상황을 주시한 영향이다.

미 동부시간 오전 8시 40분 기준 다우 선물은 180.00포인트(0.38%) 하락했고, S&P500 선물은 23.50포인트(0.35%), 나스닥100 선물은 68.50포인트(0.27%) 떨어졌다.

최근 강하게 상승했던 유가는 하락세로 돌아섰다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 4.8% 하락해 배럴당 약 90달러 수준에서 거래됐고 브렌트유는 5.8% 떨어져 약 93달러를 기록했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 근처의 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프 "전쟁 곧 끝"…유가 급락

유가 하락은 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언 이후 나타났다. 트럼프 대통령은 9일 저녁 "우리는 군사적 목표 달성을 향해 큰 진전을 이루고 있다"며 이란과의 군사 작전이 곧 마무리될 수 있음을 시사했다.

그는 마이애미 인근 자신의 골프클럽에서 열린 기자회견에서 "우리는 전 세계에 에너지와 석유 공급이 계속 흐르도록 하는 데도 집중하고 있다"고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 CBS와의 인터뷰에서 "전쟁은 거의 완전히 끝난 것 같다"며 미국이 자신이 제시했던 4~5주 일정보다 "훨씬 앞서 있다"고 언급했다. 또 전략 요충지인 호르무즈 해협을 장악하는 방안도 "고려하고 있다"고 밝혔다.

이 같은 발언 이후 유가는 하락하고 주식시장은 반등했다. 실제로 뉴욕 증시는 전날 장중 저점에서 급격히 반등하는 모습을 보였다.

노스웨스턴 뮤추얼의 매트 스터키 최고 포트폴리오 매니저는 "단기적으로 유가가 시장을 주도하고 있다는 매우 분명한 신호"라며 "하루 동안 고점에서 저점까지 유가가 30% 조정을 보였고 위험자산, 특히 주식시장이 뉴스 흐름에 따라 상승했다"고 말했다.

◆ G7 전략비축유 방출 논의

에너지 시장 불안이 커지자 주요 7개국(G7)은 대응책 마련에 나섰다. 앞서 9일 G7 재무장관들도 회의를 열어 중동 전쟁 상황을 논의했으나, 유가 급등에 대응하기 위한 전략비축유 방출을 당장은 시행하지 않기로 했다.

이와 관련해 회의 내용을 잘 아는 한 관계자는 로이터 통신에 "누군가가 반대한 것이 아니라 단지 시점의 문제"라며 "추가적인 분석이 필요하다"고 설명했다.

G7은 전략비축유 방출 여부를 계속 검토할 예정이다. 이를 위해 G7 에너지 장관들은 이날 화상회의를 열고 관련 사안을 추가 논의할 계획이다.

또 이번 주 후반에는 G7 정상들이 이 문제를 논의할 예정이며, 최종 결정은 정상회의에서 내려질 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

◆ "유가 120달러 넘을 수도"

다만 전문가들은 전쟁이 장기화될 경우 유가가 다시 급등할 수 있다고 경고한다.

사우디 국영 석유회사 아람코의 아민 나세르 최고경영자(CEO)는 이날 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이란 전쟁이 세계 석유 시장에 "파국적인 결과"를 가져올 수 있다고 말했다.

투자회사 나인티원의 글로벌 천연자원 책임자 폴 구든 역시 보고서에서 시장 교란이 장기화될 경우 유가가 배럴당 120달러를 넘어설 수 있다고 전망했다.

그는 "유가는 높은 가격이 수요를 억제하기 시작할 때까지 상승할 수 있다"며 "그 시점이 되면 소비자와 기업은 운전을 줄이거나 항공 여행을 줄이고 대체 에너지로 이동하게 된다"고 설명했다.

이어 "이러한 '수요 파괴(demand destruction)' 과정은 역사적으로 유가 급등이 장기간 지속되는 것을 막는 자연스러운 상한선 역할을 해왔다"고 덧붙였다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

◆ 이란 "미군 자산은 공격 대상"

한편 이란은 걸프 지역 이웃 국가들에 대한 공격을 정당화했다. 미국 CNBC에 따르면, 이란은 미국과 이스라엘에 대한 대응 과정에서 주변 국가들에 있는 미군 자산은 "정당한 공격 대상"이라고 주장했다.

그러나 걸프 국가들은 이러한 공격이 앞으로 수년간 지속될 "큰 신뢰의 균열"을 만들었다고 주장했다.

이란은 미국과 이스라엘의 공습에 대한 보복 과정에서 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인 등 인접 국가들을 공격해 혼란을 키웠다. 이후 사과 메시지를 내놓기도 했지만 다시 공격을 이어가며 엇갈린 메시지를 보내고 있다.

이란 외무부 대변인은 "이슬람 공화국은 걸프 국가들에 적대감이 없지만 이 지역의 미군 자산은 정당한 공격 목표"라고 말했다.

미국도 이란에 대한 공격을 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 이날 기자회견에서 지금까지 진행된 작전 가운데 오늘이 이란에 대한 공습이 가장 강력한 날이 될 것이라며, 이란을 상대로 가장 많은 전투기와 폭격기가 투입될 것이라고 밝혔다.

이날 개장 전 거래에서 미국 소매업체 ▲콜스(KSS)는 기대 이하의 실적 발표에 프리마켓에서 주가가 9% 급락했다.

반면 바이오 기업 ▲버텍스 파마슈티컬스(VRTX)는 자사 신약이 IgA 신증 치료를 위한 후기 임상시험에서 목표를 달성했다는 소식에 주가가 6% 이상 상승했다. IgA 신증은 신부전으로 이어질 수 있는 만성 신장 질환이다. 또 이날 뉴욕 증시 마감 후에는 오라클의 실적 발표가 예정돼 있어 관심이 모아진다.

koinwon@newspim.com