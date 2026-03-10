깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/10)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월10일 제공한 콘텐츠입니다.
마이크론 HBM4 배제설 또? 월가 '매수론'으로 맞불
페트로달러의 '순환 방정식'이 달라진다…이란이 흔든 전제
[AI의 종목 이야기] HPE, 매출 가이던스 기대치 초과…시간 외 1% 상승
[AI의 종목 이야기] 버텍스, 신장 질환 3상서 1차 목표 달성...시간 외 11% 급등
[AI의 종목 이야기] "애플, 스마트홈 디스플레이 출시 연기...AI 개발 부진 여파"
[AI의 종목 이야기] 페덱스, 미국 시총 최대 물류사 등극...UPS 추월
[AI의 종목 이야기] "넷플릭스, 인수전 패했어도 주식시장선 승자"
DPZ 30% 상승 기대감 ① 피자 체인 넘어 플랫폼 소비재로
[AI의 종목 이야기] 에어 아시아 엑스, 전쟁으로 유가 헤지 '역습'
[AI의 종목 이야기] 자본시장 노크했다 돌아선 AMC, 도이체방크 택한 속사정
[AI의 종목 이야기] 미국 항공업계 항공유 급등에 'CDS 쇼크'
[AI의 종목 이야기] 아이폰 4대 중 1대는 인도에서 만든다
[AI의 종목 이야기] MS, AI와 코파일럿 묶은 'E7 번들' 공개
A주 차기 황금트랙 '전력망 인프라'① 3중엔진 견인 슈퍼사이클
[중국증시 데일리 이슈(3.10)] 中 가솔린∙디젤가격 인상, 원유 등 거래한도 및 증거금 조정, 수출입 지표 발표, 우시시 'AI+제조' 생태계 육성 지원책, 상장사 뉴스
[AI의 종목 이야기] CATL "탄산리튬價 추가 상승 시, 나트륨배터리 침투율 확대"
[AI의 종목 이야기] 중국 CATL, 작년 '매출∙순이익∙점유율' 사상 최고치 달성
[AI의 종목 이야기] 中 자동차 업계 메모리·원자재價 상승 압박, 최종 소비재로 전이
[AI의 종목 이야기] 中 전해액 리더 천사첨단신소재, 작년 순익 181%↑
다이안서스 ① CIDP 치료제 판도 바꿀 3상 '조기 GO 결정'
[AI의 종목 이야기] 힘스앤드허스 49% 급등...노보와 위고비·오젬픽 판매 합의
[AI의 종목 이야기] 야데니, 미국 증시 '멜트다운' 가능성 20%→35%로 상향
[AI의 종목 이야기] 트럼프, 인수전 한창일 때 넷플릭스·워너 채권 샀다
[AI의 종목 이야기] 아마존 죽스, 애리조나에 로보택시 운영 지휘 허브 개설