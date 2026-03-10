강기정, 민주당 전남광주특별시장 경선후보 등록

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 10일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보로 등록했다.
강 시장은 자신의 페이스북에 글을 올려 "그동안 쌓아온 경험의 힘으로 통합을 성공시키겠다"고 당내 경선에 참여했다.
강 시장은 "1980년 5월 '민주주의의 도시'로 등장했던 광주·전남이 2026년 7월 통합과 더불어 '부강한 도시'로 두 번째 극적인 등장을 시작한다"고 말했다.
이어 "'빛의 혁명' 정신에 따라 '이재명 정부'를 빛내겠다는 뜻을 함께 담아 경선사무소를 '빛·명 캠프'라 부르고자 한다"고 말했다.
그러면서 "이번 통합시장은 이재명 대통령과 임기가 일치되는 만큼 통합의 성공은 이재명 정부 성공의 바로미터가 될 것"이라고 말했다.
강 시장은 "통합 성공의 열쇠는 실용과 경험"이라며 "긴 시간 광주 발전을 막았던 복합쇼핑몰, 군 공항 이전, 지하철 등의 묵은 숙제를 실용 정신으로 풀어냈다"고 성과를 소개했다.
강 시장은 대통령 정무수석, 3선 국회의원 등 경험을 내세우며 "부강한 in(인) 광주의 시대"로 나아가자고 다짐했다.
