전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.10 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인 7만달러 회복…이란 휴전 기대·ETF 자금 유입에 가상자산 반등

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

기관 자금 유입 지속…ETF 누적 순유입 550억달러
이더리움 2500달러가 추세 분기점
다음 변수는 연준 회의

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란 분쟁을 둘러싼 휴전 기대감이 확산되면서 글로벌 위험자산 시장이 반등한 가운데 비트코인 가격이 7만달러 선을 회복했다. 국제 유가 급등으로 촉발됐던 시장 불안이 완화되고 기관 자금 유입이 이어지면서 가상자산 시장 전반이 다시 상승 흐름을 보이고 있다.

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 10일 오후 7시 50분 기준 24시간 전에 비해 4.25% 오른 7만864달러에 거래됐다. 주말 사이 약 6만5000달러까지 밀렸던 가격이 빠르게 반등한 것이다. 이더리움(ETH)은 2.82% 상승한 2060달러로 2000달러를 회복했다. XRP, 솔라나(SOL), BNB 등 주요 알트코인도 2~3% 상승하고 있다.

이번 반등은 에너지 시장 불안이 완화되면서 나타났다. 앞서 시장은 호르무즈 해협 공급 차질 우려로 위험자산 회피 심리가 확산됐다. 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 가격이 수년 만에 처음으로 배럴당 100달러를 넘어서며 글로벌 금융시장이 흔들렸다.

비트코인 [사진= 로이터 뉴스핌]

초기 충격 속에서 비트코인도 다른 위험자산과 함께 하락했지만 곧 6만달러 중반대에서 안정을 찾았다. 이후 지정학적 긴장이 완화될 수 있다는 기대가 확산되면서 다시 상승세로 돌아섰다.

가상자산 시장조성업체 엔플럭스는 에너지 시장 충격에도 비트코인이 비교적 강한 회복력을 보였다고 평가했다.

엔플럭스는 "위험자산 회피 흐름 속에서 비트코인이 한때 6만6000달러 아래로 떨어졌지만 곧 6만6000~6만8000달러 범위에서 안정됐다"며 "상대적으로 주식이나 일부 전통적 안전자산보다 견조한 흐름을 보였다"고 분석했다.

◆ 기관 자금 유입 지속…ETF 누적 순유입 550억달러

기관 투자자들의 자금 유입도 시장을 지지하고 있다.

데이터 업체 소소밸류에 따르면 지난주 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에는 약 5억6800만달러(약 8621억원)가 순유입됐다. 전주 7억8700만달러에 이어 2주 연속 대규모 자금이 들어온 것이다.

이로써 현물 비트코인 ETF의 누적 순유입 규모는 550억달러를 넘어섰다.

초기 집계에 따르면 9일 하루 동안에도 약 5700만달러의 자금이 추가로 유입된 것으로 나타났다.

가상자산 펀드 전체로 보면 자금 유입 규모는 더 크다. 코인셰어스(CoinShares)에 따르면 지난주 가상자산 펀드에는 총 6억1900만달러가 유입됐으며 이 가운데 5억2100만달러가 비트코인 상품에 집중됐다. 전체 운용자산(AUM)은 1083억달러로 늘어났다.

글로벌 세틀먼트의 라이언 커클리 최고경영자(CEO)는 "현물 비트코인 ETF는 가격 약세 속에서도 계속 자금을 끌어들이고 있다"며 "기관 투자자들이 이를 투매가 아니라 전략적 매수 기회로 보고 있다는 의미"라고 말했다.

온체인 데이터도 시장 안정 신호를 보여준다. 블록체인 분석업체 글래스노드는 "시장 모멘텀과 ETF 수요, 수익성 지표가 소폭 개선되고 있다"면서도 "다만 자본 유입과 투기적 참여는 아직 제한적이며 투자자들의 확신은 완전히 회복되지 않았다"고 평가했다.

예측시장에서도 낙관론이 확대됐다. 폴리마켓에서는 비트코인이 3월 안에 7만5000달러에 도달할 확률이 약 61%로 상승했다. 

이더리움 2500달러가 추세 분기점

 

이번 반등의 촉매는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이었다. 트럼프 대통령은 "이란 분쟁이 매우 곧 해결될 것"이라며 미군의 군사 목표가 "거의 완료된 상태"라고 말했다.

이 발언 이후 글로벌 위험자산 시장도 빠르게 반등했다. 아시아 증시는 9일 급락 이후 약 2% 상승했고 MSCI 아시아태평양 지수의 기술주는 3.5% 급등했다. 국제 유가 역시 배럴당 100달러 돌파 이후 상승폭을 줄였다.

온체인 분석업체 난센(Nansen)은 "가상자산 시장은 이미 대부분의 악재를 가격에 반영했다"며 "현재 시장은 거시경제 악화보다는 지정학적 뉴스에 반응하고 있다"고 분석했다.

시장에서는 이더리움 가격이 향후 가상자산 시장 방향을 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

Fx프로의 애널리스트들은 이더리움이 2500달러와 200주 이동평균선을 돌파해야 본격적인 회복이 확인될 수 있다고 분석했다. 2000~2500달러 구간이 "하락을 버티는 단계에서 새로운 상승 추세로 넘어가는 분기점"이라는 것이다.

다만 솔라나는 구조적으로 약한 흐름을 보이고 있다. 솔라나는 사이클 고점 대비 약 55% 하락한 상태이며 지난해 상승을 이끌었던 밈코인 열풍도 크게 약화됐다.

XRP 역시 1.30~1.45달러 사이에서 박스권 움직임을 이어가고 있다.

◆ 비트마인 9600 ETH 이동…매도 신호는 아냐

한편 온체인에서는 기관의 대규모 이동도 포착됐다. 비트마인 이머전 테크놀로지스는 약 9600개의 이더리움을 코인베이스 프라임(Coinbase Prime) 핫월렛으로 이체했다.

첫 번째 거래에서는 약 5300 ETH(약 1075만달러)가 이동했고 이후 약 4308 ETH(약 874만달러)가 추가로 이동했다. 다만 해당 이동은 매도보다는 기관 보관이나 포트폴리오 재조정, 장외거래 준비 등 내부 운용일 가능성이 높다는 분석이 나온다.

비트마인은 최근 일주일 동안 6만976 ETH를 매수하며 올해 최대 규모의 이더리움 매입을 단행했다. 현재 보유량은 450만 ETH를 넘어선 상태다.

◆ 다음 변수는 연준 회의

시장에서는 다음 주 열리는 미 연방준비제도(Fed·연준) 회의를 최대 변수로 보고 있다. 현재 비트코인과 S&P500의 90일 상관계수는 0.78까지 올라 2022년 이후 가장 높은 수준 중 하나를 기록했다.

전문가들은 연준이 매파적인 신호를 보일 경우 변동성이 큰 알트코인이 가장 큰 타격을 받을 수 있다고 경고했다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
도미니카-베네수전 AI 전망은 * 'AI MY 뉴스'가 제공하는 AI 어시스턴트로 요약한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '기적의 8강'을 이룬 한국 야구 대표팀이 천신만고 끝에 마이애미행 비행기를 탔다. 류지현호가 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 무대에서 만날 D조 1위 후보 도미니카공화국과 베네수엘라는 얼마나 강한 팀일까. 한국이 4강에 오를 확률과 8강전 전망을 AI에게 물었다. ◆ '우승 후보' 도미니카와 만날 경우 도미니카 라인업을 들여다보면 '초호화 군단' 미국 못지않다. 후안 소토, 블라디미르 게레로 주니어, 페르난도 타티스 주니어, 훌리오 로드리게스, 매니 마차도. 1번부터 6번까지 사실상 모두가 미국프로야구 메이저리그(MLB) MVP·실버슬러거급 타자들이다. 하위 타선이라고 해도 한국 투수들에겐 숨 고를 구간이 없다. 마운드도 만만치 않다. 샌디 알칸타라를 비롯한 메이저리그 에이스급 선발들이 버티고 있다. 6회 이후에는 시속 160㎞에 가까운 강속구를 뿌리는 불펜 투수들이 줄줄이 대기한다. 조별리그에서도 초반에 대량 득점을 만든 뒤 불펜으로 경기를 잠그는 장면이 반복됐다. [AI 일러스트=박상욱 기자] 도미니카는 조별리그에서 압도적인 투타를 앞세워 니카라과를 12–3, 네덜란드를 12–1(7회 콜드게임)로 완파했다. 객관적인 전력, 메이저리그 경험치, 장타 생산력 모두 도미니카가 한국보다 한 수 위라는 평가다. 확률로 환산하면 중립 구장 기준 도미니카 승리 65~75%, 한국 승리 25~35% 정도의 매치업이다. '10번 붙으면 3번 정도 잡는 상대'라는 표현이 크게 틀리지 않는다. [마이애미 로이터=뉴스핌] 도미니카공화국 선수들이 10일에 열린 WBC 이스라엘과의 경기에서 타티스 주니어가 만루홈런을 쏘아 올리자 세리머니를 하고 있다. 2026.03.10 wcn05002@newspim.com '언더독' 한국이 '업셋'을 노리기 위한 조건은 분명하다. '저득점 접전+완벽한 수비+효율적인 찬스 처리'라는 세 가지다. 적어도 경기 중반까지는 접전을 유지해야 한다. 수비에서 단 한 번의 실수도 허용해선 안 된다. 실책은 곧 장타와 빅이닝으로 이어질 가능성이 크다. 공격에서는 장타 싸움이 아니라 '스몰 야구'로 괴롭혀야 한다. 김도영이 출루하고 이정후, 문보경 등 중심 타선이 적시타로 점수를 만들어야 한다. ◆ '다크호스' 베네수엘라와 만날 경우 베네수엘라는 결이 조금 다르다. 도미니카가 '대포 군단'이라면 베네수엘라는 '소총 부대'에 가깝다. 베네수엘라의 간판 타자 로날드 아쿠냐 주니어가 리드오프로 출루의 물꼬를 트고, 'MLB 최고의 교타자' 루이스 아라에즈가 콘택트와 출루를 책임진다. 여기에 윌리엄 콘트레라스와 윌슨 콘트레라스 형제의 장타력이 더해진다. 한 방보다 끊어지지 않는 공격 흐름이 강점이다. 글레이버 토레스와 안드레스 히메네스가 구성하는 미들 인필드의 수비력과 주루 센스가 공수의 안정감을 더한다. [AI 일러스트=박상욱 기자] 마운드도 탄탄하다. 에두아르도 로드리게스, 레인저 수아레스 등 메이저리그에서 검증된 좌완 선발들이 포진해 있다. 불펜 역시 다양한 유형의 투수들로 구성돼 있다. 조별리그에서도 화끈한 득점 쇼보다는 실점을 억제하는 야구로 승리를 쌓았다. 네덜란드를 6–2, 이스라엘을 11–3, 니카라과를 4–0으로 꺾으며 안정적인 경기 운영을 보여줬다. [마이애미 로이터=뉴스핌] 베네수엘라 선수들이 10일에 열린 WBC 니카라과와의 경기에서 아쿠냐 주니어가 솔로홈런을 쏘아 올리자 세리머니를 하고 있다. 2026.03.10 wcn05002@newspim.com 그래도 한국 입장에서는 도미니카보다는 숨통이 조금 트이는 상대다. 한국 승리 확률은 약 35~45% 수준으로 평가된다. 장타 뎁스는 도미니카보다 한 단계 낮고, 대신 콘택트·주루·수비 중심의 야구를 하기 때문이다. 한국이 강점을 가진 수비 집중력과 작전 야구, 불펜 운영으로 흐름을 끌고 갈 여지도 있다. 베네수엘라의 테이블세터인 아쿠냐 주니어와 아라에즈의 출루를 최대한 봉쇄하는 것이 중요하다. 공격에서는 거포의 한 방보다 강한 땅볼과 라인드라이브 타구를 중심으로 번트와 히트앤드런을 섞어 상대 내야 수비를 흔드는 접근이 필요하다. psoq1337@newspim.com 2026-03-10 13:01
사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동