합참의장, FS 연습 현장지도…해군 2함대 등 방문

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 진영승 합동참모의장이 10일 연합해병구성군사령부(연해병사)·서북도서방위사령부(서방사), 해군 2함대사령부(2함대사)를 방문해 올해 한미연합훈련인 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습 현장을 지도하고 한미 장병들을 격려했다.
합참은 이날 진 의장이 연해병사·서방사를 방문해 한미 장병들에게 혼연일체가 돼 전시 작전계획을 검증하고, 실전적 연합 작전수행체계를 강화할 것을 강조했다고 전했다.
진 의장은 "전·평시 전략도서를 방위하고, 전쟁의 성패에 결정적 역할을 수행하는 국가전략기동부대"라며 "한반도와 역내 군사적 위협과 불안정성이 높아지고 있는 만큼, 연합연습 기간 연합기동훈련을 통해 확고한 연합작전태세를 현시하고, 상황발생 시 즉각 대응할 수 있는 작전능력을 갖출 것"이라고 주문했다.
진 의장은 또 해군 2함대사를 방문해 FS연습 상황과 군사대비태세를 보고받고, 지휘관 및 참모들과 전시 임무수행체계와 준비태세 향상방안을 논의했다.
진 의장은 이 자리에서 "전시 한미 연합 해군이 성공적으로 임무를 완수하려면 실전적인 훈련으로 상호운용성과 연합작전체계를 점검해야 한다"며 "이번 연합 연습은 한미 장병이 진정한 '원팀'이 돼 연합방위 기반의 실행력을 입증할 기회"라고 강조했다. 아울러 서해 북방한계선(NLL) 일대 해상도발 위협에 대비해 "피로 지킨 서해 NLL을 적이 절대 넘볼 수 없도록 실전과 같은 훈련을 통해 전투행동을 체득하라"며 "적이 도발한다면 원칙과 기준에 입각해 단호하게 대응하라"고 지시했다.
